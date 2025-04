L’alliance s’affine entre l’Algérie et la Russie : 2 nouveaux accords signés

Ce mardi, au Palais des expositions des Pins maritimes, l’Algérie et la Russie ont formalisé un nouvel élan dans leur partenariat économique. En marge du Forum d’affaires algéro-russe, deux accords ont été signés, marquant une volonté claire de renforcer les échanges et de soutenir l’investissement bilatéral.

Dans une ambiance diplomatique feutrée, la cérémonie a réuni des personnalités clés des deux pays. Parmi eux, des responsables économiques, des représentants d’institutions publiques, mais aussi des chefs d’entreprise. L’objectif est clair, faire passer la coopération entre Alger et Moscou à un niveau supérieur.

Un accord actualisé pour relancer les échanges économiques entre l’Algérie et la Russie

Le premier accord a été conclu entre la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) et son homologue russe. Il modernise un précédent texte signé en 2006. Depuis, les conditions économiques ont changé. Il fallait donc un cadre plus souple et mieux adapté.

Pour Ahmed Azimov, président du conseil d’affaires russo-algérien, ce nouvel accord crée un « environnement favorable au partenariat ». Il vise surtout les PME, qui jouent un rôle central dans les deux économies. L’enjeu est de favoriser leur accès à de nouveaux marchés.

Salons professionnels : un nouvel outil pour booster la coopération

En parallèle, un mémorandum d’entente a été signé entre Algeria Exhibition, filiale de la Safex, et la société russe Expocentre. Ce partenariat vise à organiser des salons conjoints en Algérie et en Russie.

Les signataires, Chakib Kouidri et Maxim Fateev, comptent faire de ces événements de véritables plateformes d’échange. L’objectif ? Offrir plus de visibilité aux entreprises dans des secteurs comme l’agro-industrie, la santé ou les infrastructures. C’est aussi un moyen de créer des passerelles concrètes entre les marchés.

Des rencontres B2B pour transformer l’accord en projets réels

Le forum n’a pas été qu’un lieu de discours. Il a surtout permis de nombreux échanges directs entre opérateurs économiques. Plusieurs entreprises russes, venues de secteurs variés comme l’énergie, le numérique ou la pharmacie, ont rencontré leurs homologues algériens.

En effet, ces discussions ont pour but de concrétiser les accords signés. En multipliant les projets communs, Alger et Moscou veulent bâtir un partenariat durable, ancré dans la réalité du terrain.

Au-delà de l’économie, ce rapprochement répond à une logique stratégique. L’Algérie et la Russie cherchent à diversifier leurs alliances dans un monde incertain. De plus, elles veulent s’éloigner des pôles traditionnels et créer de nouveaux équilibres.

En somme, les deux pays avancent ensemble. Ce dialogue économique pourrait bien devenir un levier fort pour l’avenir.