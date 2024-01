L’Allemagne veut augmenter les prix des billets d’avion en mai 2024

Après le Canada, un autre pays a décidé d’augmenter les prix de ses billets d’avion depuis et vers ses aéroports. Il en est question de l’Allemagne, qui a décidé de ne plus appliquer la même taxe aérienne aux passagers voyageant depuis l’un de ses aéroports vers des destinations étrangères.

Rappelons, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, assure la desserte de l’aéroport de Francfort au départ de celui de Houari Boumediene, à Alger, à raison de deux vols par semaine.

L’Allemagne augmente les taxes aériennes

Pour pouvoir combler un déficit de 17 milliards d’euros, le gouvernement allemand a décidé d’augmenter les taxes aériennes pour les vols au départ de ses aéroports vers des destinations étrangères. Ce qui impactera les prix des billets d’avions depuis et vers ce pays.

En effet, l’augmentation de ces taxes est prévue à partir du mois de mai 2024. Par ailleurs, le ministère fédéral des Finances a indiqué que la taxe aérienne sur les vols à destination des pays de l’union européenne, des États candidats à l’UE, des pays de l’AELE et les pays tiers distants de 2500 km sera de 15.53 euros, au lieu de 12.73 euros.

En revanche, les voyageurs au départ des pays distant de plus de 6000 km devront s’acquitter de 70.83 euros, au lieu de 58.06 euros actuels. Bien que les compagnies aériennes desservant l’Allemagne n’aient pas bien accueilli la nouvelle. Le gouvernement allemand a déjà approuvé cette augmentation, qui devrait être approuvée par le Bundestag, les mois à venir.

Vols Alger – Francfort : quels sont les prix d’Air Algérie ?

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, fait partie des compagnies aériennes qui desservent les aéroports allemands. Elle compte dans son programme deux liaisons par semaine entre Alger et Francfort. Et ce, tous les dimanches et vendredis.

Par ailleurs, sur son site de réservation, elle affiche ses billets de voyage à partir de 35 320 dinars algériens, le prix d’un aller simple, programmé pour ce mois de janvier 2024.

