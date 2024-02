Sonatrach élargit son portefeuille client en Europe. La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach étend ses horizons et conquiert de nouveaux marchés en Europe, en signant un contrat avec la société allemande VNG.

L’Allemagne rejoint la liste des acheteurs de gaz algérien, et ce après le Portugal, l’Espagne, la France, l’Italie, la Slovénie, la Grande-Bretagne, la Turquie et d’autres.

En effet, le jeudi 8 février 2024, Sonatrach et la société allemande VNG ont signé un contrat majeur via le gazoduc Transmed. Le contrat qualifié d’ »historique » par les responsables des deux entreprises, établit l’Allemagne comme l’un des principaux clients de l’Algérie.

Donc cette coopération énergétique est prometteuse, et ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives pour le développement d’une coopération commerciale plus étroite. Notamment, les énergies renouvelables, particulièrement l’hydrogène.

Depuis la crise énergétique européenne en février 2022, le gaz algérien est de plus en plus convoité par les pays européens pour son caractère fiable et durable. L’expérience italienne, épargnée par les perturbations d’approvisionnement grâce à sa coopération énergétique avec l’Algérie, inspire désormais d’autres pays européens.

De plus, le vice-chancelier allemand et ministre de l’économie et du climat souligne la volonté de renforcer la coopération énergétique avec l’Algérie pour assurer la sécurité énergétique allemande.

Pour le PDG de Sonatrach, ce contrat marque le début de relations solides avec l’Allemagne, avec un potentiel de développement dans divers domaines énergétiques.

La diversification des approvisionnements allemands

En outre, face aux exigences de l’Union européenne de réduire les importations de gaz russe, l’Allemagne diversifie ses sources d’approvisionnement, avec l’Algérie en ligne de mire.

Pour la compagnie allemande VNG, l’achat de gaz algérien via le gazoduc Transmed contribue à la sécurité de ses approvisionnements, renforçant sa fiabilité auprès de ses clients.

Pour conclure, ce partenariat marque une nouvelle ère pour Sonatrach, consolidant sa présence sur le marché européen et ouvrant la voie à des collaborations énergétiques prometteuses entre l’Algérie et l’Allemagne.