L’Allemagne offre 25 000 permis de travail en 2024 : tout ce qu’il faut savoir

L’Allemagne veut mettre fin à sa crise de main d’œuvre à tout prix. Pour ce faire, le gouvernement de ce pays a décidé de faire appel aux travailleurs étrangers qualifiés pour réduire la pénurie de main d’œuvres dans les entreprises allemandes.

Pour ce faire, l’Allemagne a apporté de nombreuses modifications à sa politique d’immigration pour améliorer l’attractivité du pays et renforcer les conditions d’accueil des nouveaux migrants.

25 000 travailleurs étrangers pour des emplois temporaires en Allemagne

Dans ce sillage, la deuxième phase de la loi allemande de l’immigration est entrée en vigueur le 1ᵉʳ mars dernier, ouvrant la voie aux étrangers de venir travailler et vivre dans le pays. Rappelons, en novembre 2023, le gouvernement allemand a adopté de nouvelles facilitations qui concernent principalement la carte bleue européenne.

Par ailleurs, cette nouvelle étape apportera de nouveaux avantages pour les travailleurs étrangers. Notamment, la possibilité de travailler dans le pays pour les personnes ayant seulement une expérience professionnelle de deux ans ou un diplôme universitaire.

Pour l’année 2024, le gouvernement allemand envisage d’embaucher 25 000 travailleurs étrangers, pour remédier à la pénurie de main d’œuvre. Ces emplois sont de courte durée et les migrants pourront travailler jusqu’à huit mois en Allemagne.

De nouvelles facilitations adoptées au profit des travailleurs étrangers

L’une des principales nouveautés de cette nouvelle loi est de permettre aux travailleurs ayant deux ans d’expérience ou un diplôme reconnu, dans leur pays d’origine, de s’installer sur le sol allemand. Et d’y être employés. En revanche, ces migrants doivent remplir un certain nombre d’exigences, notamment respect le seuil des salaires. Par ailleurs, les procédures de regroupement familial seront fluidifiées, et les travailleurs qualifiés pourront faire venir leurs familles en Allemagne. Et ce, sans prouver qu’ils disposent d’un espace de vie pour les accueillir.

La nouvelle étape de la loi immigration allemande offre un accès plus facile au marché de l’emploi pour les travailleurs du secteur de santé. La reconnaissance des diplômes reste toujours obligatoire, mais ces personnes pourront entamer ce processus dès leur arrivée en Allemagne.

En outre, le pays favorise la venue des infirmières, en provenance des pays non membres de l’Union européenne, pour occuper des postes dans le secteur des soins de santé. Les étudiants étrangers auront, aussi, leur part de ces facilitations. Car, ils seront désormais autorisés à travailler à temps partiel.

