L’Allemagne lance le programme de bourses CrossCulture 2024 : les Algériens concernés

Chaque année, le programme CrossCulture finance une soixantaine de candidats en provenance de plus de 40 pays dans le monde, y compris d’Algérie, pour être accueilli par des organisations d’accueil en Allemagne. Ces candidats profiteront de ces bourses pour approfondir leur expertise, et ce grâce à un séjour de deux à trois mois dans ce pays.

Le programme CrossCulture est une opportunité d’échanges qui permet l’acquisition de nouvelles compétences interculturelles en assistant à des ateliers et des événements professionnels en Allemagne. Dès le retour à leurs vies, une fois le programme est achevé, ces candidats seront en mesure de mettre à profit l’expertise acquise au sein de leur société d’origine.

Programme de bourses CrossCulture 2024 : l’ambassade d’Allemagne annonce l’ouverture des candidatures

Dans une annonce faite sur sa page officielle, la représentation diplomatique d’Allemagne en Algérie a annoncé l’ouverture des candidatures pour le programme CCP 2024. Et ce, jusqu’au 18 décembre 2023. Les Algériens sont appelés à soumettre leurs candidatures.

Par ailleurs, pour être éligible à ce programme de bourses, le candidat doit être âgé de plus de 23 ans et être en bonne santé pour un séjour prolongé à l’étranger. Une expérience professionnelle ou en tant que bénévole est exigée, ainsi qu’une bonne maitrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit. Sont concernés par ce programme, les personnes exerçants dans l’un des domaines suivants :

Politique et société ;

Médias et culture ;

Droits de l’homme ;

Développement durable.

Quels avantages pour les participants ?

Le programme offre une opportunité de réseautage avec les organisations d’accueil en Allemagne, mais aussi avec les anciens candidats du CCP. Par ailleurs, tout au long de leur séjour, les candidats auront droit à des formations professionnelles dans l’un des domaines clés.

Le CrossCulture 2024 offre une allocation mensuelle de 650 euros pour les candidats, en plus de la prise en charge des frais de voyage, en aller-retour, et les frais de visa. Cette bourse comprend aussi le logement, l’assurance maladie et le transport public dans la ville de résidence du candidat en Allemagne.

