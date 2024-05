“L’allée des artistes” par Farid Benyaa, quand l’architecture devient un poème urbain !

Samedi 11 mai 2024, des artistes, des architectes, des écrivains, de jeunes étudiants avides de découvertes et des passionnés de tous horizons ont convergé vers la Galerie d’Art Benyaa à Bir-Mourad-Raïs dans les hauteurs de la capitale pour découvrir avec une curiosité palpable le projet d’architecture “L’allée des artistes” de l’illustre architecte et artiste plasticien Farid Benyaa.

Lors de cette conférence, Farid Benyaa, l’âme inspirée derrière ce projet visionnaire, a éclairé la salle de sa passion contagieuse en nous entraînant dans un voyage époustouflant à travers “L’allée des artistes”. Dans son discours inaugural, il a dévoilé les contours de cette entreprise audacieuse qui cherche à tisser un lien harmonieux entre le Jardin d’Essai du Hamma et les eaux scintillantes de la mer Méditerranée, offrant ainsi à la capitale algéroise une œuvre d’art urbaine d’une beauté saisissante.

Mais l’émotion ne s’arrêtait pas là ! Le maître de la musique andalouse, Nour-Eddine Saoudi, a envouté nos cœurs de sa voix enchanteresse, tissant une douce mélodie en hommage à notre pays bien-aimé. Puis, comme un conteur habile déroulant le fil de son récit, Farid Benyaa a pris la parole pour nous guider à travers les méandres de son parcours artistique, révélant les inspirations qui ont donné naissance à ses projets artistiques et architecturaux.

Ainsi, la présentation de “L’allée des Artistes” fut un moment de communion où les esprits créatifs ont dialogué, où les idées ont fusé comme des étoiles dans un ciel nocturne. Le débat qui s’ensuivit a été le théâtre d’échanges passionnés, chacun apportant sa pierre à l’édifice de ce rêve collectif.

Dans ce sanctuaire de l’art, la magie de la création a rappelé à chacun la puissance de l’art à transcender les frontières et à éveiller les consciences. La conférence s’est conclue dans une atmosphère empreinte de gratitude et d’espoir, chacun repartant avec le cœur léger et l’âme nourrie par cette expérience inoubliable.

“L’allée des artistes”, jonction du Jardin d’Essai du Hamma à la mer !

“L’allée des artistes”, bien plus qu’un simple projet architectural, incarne une vision audacieuse de Farid Benyaa pour réunir la ville d’Alger, joyau de la Méditerranée, avec les eaux scintillantes qui l’entourent, recréant ainsi le lien exquis qui les unit et qui fait la singularité de cette ville millénaire.

Partant du constat que le Jardin d’Essai du Hamma, avec ses plus d’un million de visiteurs en 2017, est physiquement séparé de la mer, Farid Benyaa a exposé la genèse de son projet visant à rétablir cette connexion vitale entre le poumon vert de la capitale et les flots marins. Ce jardin emblématique et le somptueux Musée des Beaux-Arts d’Alger se trouvent tous deux au pied d’un important pôle culturel de la ville, comprenant la Villa Abdeltif, la Villa Raïs Hamidou, la Grotte Cervantès, le Mémorial du Martyr et l’Esplanade de Riadh El Fath avec ses musées de l’Armée et du Moudjahid, ainsi que le Palais de la Culture.

Cependant, malgré l’attrait indéniable de ce pôle culturel, il est séparé de la mer par trois barrières physiques majeures : la voie ferrée, la route moutonnière et la station de dessalement des eaux. C’est là que l’ingénieux projet de Farid Benyaa entre en scène, se proposant comme le prolongement naturel du Jardin d’Essai pour rétablir le lien avec la mer. Cette connexion serait réalisée en faisant passer le chemin de fer et la route à travers un tunnel souterrain, une prouesse technique tout à fait réalisable, comme en témoigne le célèbre Tunnel sous la Manche reliant la France au Royaume-Uni sur 50 km de long et à une profondeur allant jusqu’à 75 mètres sous le niveau de la mer.

L’extension de l’axe de Paul Guion, marquant la perspective plongeant du Musée des Beaux-Arts à la mer, s’étendrait sur 13 hectares. Le projet comprendrait une large gamme d’équipements, notamment un port de plaisance, des cafés et restaurants, un théâtre en plein air, des boutiques d’art et d’artisanat, le tout en représentant fidèlement les neuf arts majeurs. Porteur de symbolisme, le projet rend également hommage à la magnifique Casbah d’Alger, omniprésente dans le paysage en toile de fond. Farid Benyaa a aussi intégré ce qu’il appelle symboliquement “Bab El Fenn”, reprenant les sept portes mythiques de la médina d’Alger.

Une vie dédiée à l’art : Rétrospective sur le parcours de Farid Benyaa

Farid Benyaa a tracé son chemin dans le monde de l’art avec une détermination inébranlable et un talent indéniable. Sa quête l’a mené à travers une série d’étapes marquantes, façonnant ainsi son parcours artistique et professionnel. De 1974 à 1979, il s’imprègne de connaissances à l’École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme d’Alger (EPAU). Par la suite, de 1980 à 1983, il contribue au “Projet de revalorisation de la Casbah d’Alger” au sein de l’Atelier-Casbah, collaborant avec une équipe de l’UNESCO.

Les années suivantes, de 1984 à 1989, le voient développer une série de projets d’architecture au sein du BEREP (Bureau d’Études de Restauration et de Préservation des Quartiers Anciens), démontrant ainsi son engagement envers la préservation des trésors architecturaux de notre pays. Puis en 1990, Farid Benyaa ouvre son propre atelier d’architecture à Alger.

Parallèlement à sa carrière d’architecte, et pendant près de trois décennies, de 1985 à 2019, il crée 157 œuvres dédiées au patrimoine algérien et plus de 100 œuvres abstraites universelles, exposant son travail lors de 40 expositions en Algérie et à l’étranger. En 1997, il franchit une nouvelle étape en ouvrant son propre atelier d’art à Alger, offrant ainsi un espace propice à l’inspiration et à l’expression artistique. Puis, en 2000, il concrétise un autre rêve en inaugurant sa propre galerie d’art dans la capitale, qui deviendra très vite un lieu incontournable pour la promotion de la culture et de l’art contemporain sous toutes leurs coutures.

Au fil des ans, sa galerie est devenue le théâtre de 43 événements culturels mettant en vedette des artistes venant de 22 pays différents, illustrant ainsi sa volonté de créer des ponts entre les cultures et les peuples à travers l’art.

En 2016, Farid Benyaa enrichit son héritage artistique en publiant son livre d’art “Algériennes, Source du Futur”, une œuvre qui témoigne de son engagement envers la préservation et la célébration de la richesse culturelle de l’Algérie, mais également met à l’honneur les femmes en explorant avec poésie leurs états d’âme. À travers son parcours riche en créativité et en dévouement, Farid Benyaa s’est imposé comme une figure emblématique de l’art et de l’architecture en Algérie avec une empreinte tout aussi singulière qu’inspirante.

