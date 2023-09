L’Algérienne Yasmine Sekrouf en compétition pour le titre de Miss Italie 2024

Les concours de beauté sont de plus en plus répandus dans le monde. En effet, lors de cet événement, une commission de jury sélectionneront celle qui portera le titre de la plus belle femme, ou de la Miss tout court, ainsi que ses dauphines.

Dans ce sillage, l’Italie se prépare pour élire sa nouvelle Miss pour l’année 2024. En effet, dans la soirée de ce mercredi 6 septembre 2023, les Italiens connaîtront enfin le nom de la lauréate.

Miss Italie 2024 : l’Algérienne Yasmine Sekrouf participe à ce concours

Parmi les candidates à ce concours de beauté italien, l’Algérienne Yasmine Sekrouf. Âgée seulement de 18 ans, cette jeune femme a été sélectionnée, aux côtés de plusieurs autres candidates, pour le titre de Miss Italie 2024. Parmi toutes ces candidates, une seule sera sacrée Miss Italie 2024.

Mais, qui est Yasmine Sekrouf ? âgée seulement de 18 ans, cette femme d’origine algérienne a su franchir les étapes et passer les épreuves de ce concours de beauté, pour enfin disputer le titre avec tant d’Italiennes. Établie à San Guistino, dans la région d’Ombrie, en Italie, Yasmine Sekrouf prépare en parallèle son Baccalauréat en sciences humaines.

La candidate à la nouvelle édition de miss Italie 2024, a déjà été élue « Miss Cantine Blasi ». Une écharpe lui a été déjà attribuée, en l’occasion, pour sa première place de ce concours, qui lui a valu un accès à la finale du concours régional de Miss Grand International.

