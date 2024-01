L’Algérienne Sarah Rivens dans le top 50 des livres les plus vendus en France en 2023

Le classement général des meilleures ventes de livres en France, a été enfin dévoilée, pour l’année 2023. Grande surprise, ce n’est pas Guillaume Musso qui domine, cette année, le classement des livres des plus vendus sur le territoire français.

Ce nouveau bilan, publié en cette fin d’année, est dominé par la bande dessinée, notamment par le nouvel « Asterix » qui reprend des couleurs, sous la plume de Fabcaro, mais aussi par tome 22 de « Gaston Lagaffe », qui se positionne en deuxième position.

Un roman de Sarah Rivens se positionne dans les meilleures ventes de livres en France

Côté littérature, « Jamais plus » de Colleen Hoover, « Veiller sur elle » de Jean-Baptiste Andrea et « Kilomètre zéro » de Maud Ankaoua complète les cinq premières places de ce podium des meilleures ventes en France, pour l’année écoulée 2023.

De son côté, l’écrivaine d’origine algérienne Sarah Rivens a réussi à décrocher deux places parmi les 50 livres les plus achetés par les Français. Et ce, grâce à son roman « Captive », qui a cumulé plus d’un million d’exemplaires vendus en trois mois, dans ses deux tomes. En effet, en 22ᵉ place de ce classement, on retrouve le tome 2, de ce best-seller. En revanche, le tome 1 occupe la 26ᵉ place de cette liste.

Captive de l’écrivaine algérienne Sarah Rivens, qui a commencé l’écriture à l’âge de 11 ans avant de se lancer sur Wattpad, est devenu un grand succès qui ne rentre pas dans les codes de la romance classique. D’ailleurs, la publication de ces deux tomes lui a permis de gagner le titre de l’écrivaine la plus connue du monde. Son best-seller a été traduit en neuf langues différentes, permettant de toucher un large public.

