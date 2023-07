L’Algérienne Sabrina Gahar élue au Comité de l’ONU pour la protection des travailleurs migrants

La vice-présidente de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche (Forem), Sabrina Gahar, a récemment remporté une deuxième victoire significative pour l’Algérie à l’ONU.

Cette dernière est élue à majorité écrasante au Comité des Nations unies sur la protection des travailleurs migrants, un organisme chargé de promouvoir et de défendre les droits fondamentaux de millions de travailleurs migrants à travers le monde.

L’Algérie gagne un siège de plus à l’ONU : Sabrina Gahar élue au CNUPTM

Cette élection est un témoignage de l’engagement et de l’expertise de Sabrina Gahar dans le domaine des droits de l’homme et de la migration. En tant que vice-présidente de la Forem, une organisation renommée qui œuvre pour la promotion de la santé et le développement de la recherche, elle a consacré de nombreuses années à l’amélioration des conditions de vie des Algériens.

Le Comité des Nations Unies sur la protection des travailleurs migrants est chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Un instrument juridique international crucial qui vise à protéger les droits primordiaux des travailleurs migrants, tels que le droit à un travail décent, à des conditions de travail équitables et à la sécurité sociale.

Sabrina Gahar réussit ainsi à décrocher 44 avis favorables sur les 57 totaux, gagnant à la majorité sa place au Comité et offrant un nouveau siège précieux au sein de l’ONU à l’Algérie.

L’Algérie élue au conseil de sécurité de l’ONU

Au début du mois de juin, l’Algérie a été élue à majorité comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2024-2025. Pour gagner cette place, la délégation algérienne a dû convaincre au minimum les deux tiers de l’Assemblée générale de l’instance tenue à New York le 06 juin dernier.

Il est à noter que l’Algérie a bénéficié du soutien de nombreuses instances, notamment la Ligue arabe, l’Union Arabe ainsi que l’Organisation de la Coopération Islamique. Un appui de taille qui lui a permis de contrebalancer les avis défavorables émis à l’égard de sa candidature, notamment celui des Émirats Arabes Unis.