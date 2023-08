L’Algérienne Raouane Boudraa décroche la médaille d’or au Championnat d’Afrique de Karaté

Dans une victoire éclatante pour l’Algérie, la talentueuse karatéka Raouane Boudraa a décroché la médaille d’or au Championnat Africain de Karaté au Maroc. Son impressionnante performance a été couronnée par une victoire contre sa redoutable adversaire égyptienne, Rouby Alaa.

Raouane Boudraa rafle la 1ʳᵉ place au Championnat d’Afrique de Karaté 2023

Raouane est la fille de l’entraineur Hakim Boudraa. Au cours de cette compétition, elle a su montrer sa maîtrise exceptionnelle des techniques de karaté et ainsi que sa détermination sans faille. Sa victoire en finale a été un point culminant de sa quête (et celle de son père !) pour l’excellence dans ce sport exigeant.

C’est contre l’Égyptienne Rouby Alaa que Raouane s’est imposée à Casablanca, où se tient le Championnat depuis le 14 aout dernier. L’athlète algérienne a réussi à surpasser tous les obstacles et à démontrer sa supériorité sur le tatami face à ses multiples adversaires. Elle finit première de la catégorie de moins de 66 kg et reçoit ainsi la médaille d’or.

Le championnat africain de karaté a été le théâtre de compétitions intenses dans différentes catégories, allant des enfants aux adultes, en passant par les juniors. Raouane Boudraa, pour sa part, a brillé dans les disciplines individuelles et en équipe, tant dans les katas que dans les kumites.

L’Algérienne Amani Rouichi décroche la 1ʳᵉ place d’un concours de calcul mental en Égypte

Une autre prodige algérienne a fait parler d’elle dans la presse internationale dernièrement. Âgée de 13 ans à peine, Amani Rouichi a réussi à battre des coachs au championnat arabe du calcul mental.

Amani a terminé deuxième de l’épreuve du Rubik’s Cube et a hérité de la légion d’honneur de la Ligue Arabe. Elle devient ainsi une des plus jeunes figures montantes du calcul mental dans le monde arabe et africain.