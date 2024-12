L’Algérienne Nesrine Ragguem prend les rênes de l’Institut de cardiologie de Montréal

Santé Québec vient d’annoncer la nomination de Nesrine Ragguem au poste de présidente-directrice générale de l’Institut de cardiologie de Montréal, un établissement de renommée mondiale, connu parmi les trois meilleurs centres de cardiologie dans le monde.

Cette nomination est l’aboutissement d’un long et rigoureux parcours professionnel au sein de l’institut de cardiologie de Montréal, marqué par des années d’engagement, d’expertise et de contribution significatives à la recherche et aux soins.

Qui est Nesrine Ragguem nommée PDG de l’Institut de cardiologie de Montréal ?

La nomination de Nesrine Ragguem en tête de l’Institut de cardiologie de Montréal constitue un nouveau souffle pour l’établissement. Sa vision stratégique et son leadership permettront de renforcer l’excellence de l’établissement dans les soins cardiovasculaires.

Avant d’être nommée officiellement à ce poste, Nesrine Ragguem a assuré l’intérim de la direction de l’Institut de cardiologie de Montréal, depuis juin 2024, démontrant une connaissance approfondie des enjeux et des défis propres à cet établissement.

Forte de ses précédentes expériences dans des services multidisciplinaires, elle a activement contribué à l’amélioration continue des pratiques cliniques et organisationnelles.

Titulaire d’un baccalauréat en nutrition en 2005, puis d’une maîtrise en administration de la santé à l’université de Montréal, depuis 2013, Nesrine Ragguem a aussi fait des études en médecine, entre 1996 et 2002, à l’université d’Alger.

L’ICM, l’un des trois meilleurs centres de cardiologie dans le monde

Rattaché à l’université de Montréal, le centre de cardiologie de Montréal est reconnu mondialement comme le chef de file québecois en matière de recherches cardiovasculaires. Son expertise et son innovation en font un acteur incontournable de cette spécialité de pointe à l’échelle internationale.

Ce qui distingue ce centre est son équilibre et sa synergie entre les pratiques cliniques et la recherche fondamentale. En chiffres, l’Institut de cardiologie de Montréal c’est :

Plus de 350 articles scientifiques publiés chaque année ;

près de 650 personnes ;

plus de 80 chercheurs fondamentaux et cliniciens, pour de plus de 48 chercheurs à temps plein ;

un centre de coordination des essais cliniques multicentriques associé à 2500 sites cliniques dans vingt pays sur quatre continents ;

une bio-banque issue d’une cohorte de plus de 20000 patients ;

un budget annuel dépassant les 50 milliards de dollars.

Par ailleurs, ce centre hospitalier est spécialisé dans les soins, la recherche, l’enseignement et la prévention des maladies cardiaques. Le centre de cardiologie de Montréal veille, aussi, sur le développement et l’évaluation des dernières technologies en cardiologie.

La nomination de Nesrine Ragguem en qualité de présidente directrice générale permettra à l’institut de renforcer son engagement envers la prévention, l’enseignement et l’innovation. En cette occasion, l’ambassade du Canada en Algérie a publié un communiqué dans lequel elle félicite l’Algérienne pour ce nouveau poste.

