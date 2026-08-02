L’Algérienne Imene Kerraouch rejoint les étoiles : un astéroïde porte officiellement son nom

Leur nom est désormais gravé dans les étoiles. L’Union astronomique internationale (UAI) a rendu un hommage exceptionnel aux travaux scientifiques d’Imene Kerraouch et d’Allison McGraw de l’USRA.

En nommant officiellement les astéroïdes (20452) Kerraouch et (20092) Allisonmcgraw en leur honneur, l’UAI célèbre leurs contributions majeures à l’exploration scientifique de l’Espace.

Cette distinction vient récompenser l’expertise et les recherches de pointe de la scientifique en sciences planétaires et étude des météorites. Un hommage d’autant plus symbolique qu’il fait entrer une chercheuse formée en Algérie dans les annales de l’astronomie mondiale.

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Qui est Imene Kerraouch distinguée par l’UAI ?

Imene Kerraouch, boursière McKay au Lunar and Planetary Institute (LPI) de l’USRA et au Centre spatial Johnson de la NASA, étudie les astromatériaux et l’évolution des premiers corps du système solaire. L’astéroïde (20452) Kerraouch, initialement désigné 1999 KG4, a été découvert le 20 mai 1999 par le programme LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Research) sur le site d’essai expérimental du MIT, près de Socorro, au Nouveau-Mexique (code 704).

Les recherches de Kerraouch portent sur la minéralogie, la pétrographie et la géochimie isotopique des matériaux extraterrestres. En effet, elle est spécialisée dans les matériaux chondritiques afin de reconstituer la formation et l’évolution des corps rocheux, en étudiant de rares xénolithes chondritiques ainsi que des échantillons de Ryugu pour comprendre la diversité des assemblages primitifs au début du système solaire.

« Voir l’astéroïde (20452) Kerraouch nommé officiellement par l’Union astronomique internationale est l’un des plus grands honneurs de ma carrière », a déclaré la scientifique algérienne. « En tant que personne ayant consacré sa carrière à l’étude des astromatériaux et des astéroïdes pour comprendre les origines de notre système solaire, c’est incroyablement significatif de savoir que mon nom de famille est désormais lié à l’un des objets mêmes que j’étudie ».

Première scientifique algérienne à donner son nom à un astéroïde

Si le ciel compte déjà des astéroïdes célébrant le patrimoine de son pays natal — à l’image de (1213) Algeria, (858) El Djezaïr ou (859) Bouzaréah —, Imene Kerraouch a exprimé une vive émotion face à cette distinction. Elle devient en effet la toute première scientifique algérienne à inscrire directement son nom dans la nomenclature céleste en hommage à ses propres travaux d’exploration planétaire.

« J’espère que ce moment inspirera les jeunes, en particulier en Algérie et à travers le monde arabe, à croire que la curiosité, la persévérance et la passion pour la science peuvent les mener plus loin qu’ils ne l’auraient jamais imaginé », a-t-elle déclaré. « Chaque grande découverte commence par quelqu’un prêt à lever les yeux, à poser des questions et à ne jamais cesser d’explorer ».

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