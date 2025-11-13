L’Algérienne des Eaux annonce une coupure temporaire dans ces communes

L’Algérienne des Eaux, unité de Blida, a annoncé une turbulence dans la distribution d’eau potable touchant plusieurs quartiers des communes de Boufarik et Bouinan.

Selon le communiqué de l’entreprise, une panne, détectée sur la conduite principale reliant la station de pompage de Chébli à la station de dessalement de Fouka 2, a causé cette perturbation. Les équipes techniques sont déjà à pied d’œuvre pour rétablir la situation dans les plus brefs délais.

Il est à noter que plusieurs quartiers de Bouinan connaissent une interruption du service depuis le 11 novembre, provoquant un certain désagrément pour les habitants.

Face à cette situation, l’Algérienne des Eaux a présenté ses excuses à la population pour les désagréments causés par ces perturbations, tout en soulignant que les travaux se poursuivent sans relâche afin de rétablir la distribution dans les plus brefs délais.

Des efforts nationaux pour renforcer le réseau d’alimentation en eau

Cette situation à Blida intervient dans un contexte plus large où les autorités nationales multiplient les initiatives pour améliorer la gestion et la distribution de l’eau potable. En effet, le ministre et wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, a présidé mercredi soir une réunion du Conseil exécutif consacrée, entre autres, au programme de distribution des eaux dans la capitale.

Lors de cette rencontre, M. Rabehi a insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts afin de moderniser les réseaux hydrauliques et de réduire les pertes liées aux fuites. Il a souligné l’importance d’une intervention rapide des équipes techniques pour assurer une continuité de service, tout en rappelant que la qualité de la distribution de l’eau demeure une priorité pour les pouvoirs publics.

Ces orientations rejoignent celles de la société Algérienne des Eaux (ADE), qui mène actuellement des opérations de maintenance dans plusieurs wilayas, notamment à Blida, afin de réparer les pannes constatées sur les canaux d’acheminement. L’objectif est d’assurer une alimentation régulière et fiable, en particulier dans les zones qui connaissent des perturbations depuis plusieurs jours.

Le ministre-wali a également rappelé que la saison estivale 2026 et le mois de Ramadan à venir nécessitent une planification rigoureuse pour garantir la disponibilité de l’eau, notamment dans les grandes agglomérations. Il a appelé à une meilleure coordination entre les services techniques, les collectivités locales et les entreprises de gestion afin d’éviter la répétition des coupures prolongées.