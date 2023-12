L’Algérienne Chahrazed Djerroud sacrée championne d’Afrique junior d’échecs 2023

La Mauritanie a accueilli le championnat d’Afrique des échecs individuels juniors. Organisée par la fédération mauritanienne des échecs sous l’égide de la confédération africaine des disciplines, cette compétition a eu lieu du 4 au 11 décembre 2023 à Nouakchott.

Le championnat d’Afrique des échecs individuel juniors a regroupé plus de 28 joueurs, dont 11 filles et 17 garçons, issus de douze pays africains. À savoir, l’Algérie, l’Angola, la Mauritanie, Afrique du Sud, Nigeria, le Sénégal, la Libye, l’Égypte, le Maroc, l’ile Maurice, le Zimbabwe et la Zambie.

L’Algérienne Chahrazed Djerroud remporte le championnat d’Afrique des échecs juniors 2023

Le championnat d’Afrique des échecs individuel juniors, a été disputé, début de ce mois de décembre 2023, selon le système suisse en huit rondes. Et ce, à cadence de 90 minutes au finish, avec 30 secondes supplémentaires par coup joué.

Comme cité précédemment, l’Algérie a pris part à cette compétition et a terminé première du championnat d’Afrique des échecs juniors individuel. Notamment, grâce à la participation de Chahrazed Djerroud qui a dominé la compétition féminine avec un total de 8 points sur 9 rondes.

Avec un tel score, Djerroud a devancé les Congolaises Paulo Jemina (6.5 points) et Pirez Luzia qui a remporté six victoires. Par ailleurs, dans la catégorie masculine, l’Algérien Tarek Hellal a terminé deuxième de cette compétition, derrière l’Égyptien Wafa Hamed, qui a remporté les neuf rondes, quant au Sud-africain Mhango Banele, celui-ci a terminé troisième de ce classement.

À l’issue de cette compétition, l’Égyptien Wafa Hamed, chez les garçons, et l’Algérienne Chahrazed Djerroud, chez les filles, ont été sacrés champions d’Afrique des échecs, dans la catégorie individuel juniors. Par ailleurs, les deux vainqueurs représenteront le continent africain au championnat du monde juniors en 2024.

