L’Algérienne Asma Cheikh primée au Festival international du théâtre à Baghdad

Asma Cheikh, une comédienne algérienne de renom, a récemment conquis la scène internationale en décrochant le prestigieux prix de la meilleure comédienne lors de la 4ème édition du Festival international du théâtre de Baghdad, en Irak. Cet événement, qui s’est tenu du 10 au 18 octobre, a célébré le théâtre et la performance d’Asma Cheikh dans la pièce « Nostalgia » a attiré l’attention du monde entier.

En effet, Asma Cheikh, une figure emblématique du théâtre en Algérie, a été acclamée pour son rôle exceptionnel dans « Nostalgia », une pièce inspirée du texte de l’écrivain franco-roumain Mathieu Visnik. Le texte, traduit avec maestria par Abdelhamid Haouès, explore le récit captivant de « La Panda » à travers le prisme d’un saxophoniste. Asma Cheikh incarne ce rôle principal de manière magistrale, captivant le public par son interprétation émouvante et son engagement passionné envers son art.

De plus, la pièce « Nostalgia » repose sur une collaboration artistique, ou les rôles principaux sont interprétés par le talentueux duo Asma Cheikh et Fethi Mebarki. Leur alchimie sur scène a créé une dynamique captivante, transportant le public dans l’univers envoûtant de la pièce. L’équipe technique a également joué un rôle clé dans la réussite de cette production remarquable. La musique envoûtante qui accompagne la pièce a été composée par Amine Dahane, ajoutant une dimension sonore riche à l’expérience théâtrale. De plus, l’éclairage conçu par Mokhtar Mouffok a contribué à créer l’atmosphère parfaite pour l’histoire.

Le palmarès impressionnant d’Asma Cheikh

Par ailleurs, le succès d’Asma Cheikh ne se limite pas à ce triomphe à Baghdad. Elle a déjà été honorée en tant que meilleure actrice lors de la 30ème édition du Festival international de théâtre expérimental du Caire, qui s’est déroulé du 1er au 18 septembre en Égypte. Son interprétation exceptionnelle dans « Nostalgia » a été saluée par la critique et le public. La mise en scène et la scénographie de la pièce ont été assurées par le talentueux Lakhdar Mansouri, assisté par Abdallah Bahloul. Cette production a également été produite par la coopérative du Théâtre du Point d’Oran, qui a joué un rôle essentiel dans la promotion du théâtre expérimental en Algérie.

Donc, le prix de la meilleure comédienne décroché par Asma Cheikh lors du Festival international du théâtre de Baghdad est une reconnaissance méritée de son immense talent et de son dévouement envers l’art du théâtre. Ce triomphe apporte également une visibilité internationale au théâtre algérien, mettant en lumière la richesse et la diversité de la scène théâtrale du pays. L’Algérie a une tradition théâtrale riche, et des artistes comme Asma Cheikh contribuent grandement à la préservation et à l’évolution de cet héritage culturel.

Enfin, le succès d’Asma Cheikh et de la coopérative du Théâtre du Point d’Oran ouvre la voie à un avenir prometteur pour le théâtre en Algérie. Les talents locaux continuent de s’épanouir et de briller sur la scène internationale, renforçant ainsi la réputation du pays en matière d’arts du spectacle. De plus, les collaborations artistiques fructueuses entre acteurs, metteurs en scène, et techniciens témoignent de la vitalité de la scène théâtrale en Algérie.