L’Algérienne Ahlam Ammouri fait connaître les Mhadjeb en Hayek et Karakou à Dubai

Le patrimoine culturel algérien est riche et diversifié. Il reflète la longue histoire et la grande variété des traditions du pays, de l’architecture aux costumes traditionnels, en passant par la gastronomie. Il est aujourd’hui mis à l’honneur et promu à travers le monde grâce à l’action de certaines personnalités publiques.

Ahlam Ammouri, une influenceuse algérienne vivant à Dubaï, a récemment fait parler d’elle en postant une vidéo où elle met en lumière plusieurs aspects du patrimoine algérien. Dans la vidéo, elle distribue des Mhajeb, un mets traditionnel algérien, à des étrangers qui ont l’opportunité de les déguster pour la première fois.

La scène est touchante et authentique. Ahlam demande à une femme si elle connaît l’Algérie et celle-ci répond affirmativement, créant ainsi un moment d’échange culturel spontané et sincère. Les Mhajeb, préparation culinaire traditionnelle et emblématique, sont bien plus que de simples plats : ils sont le reflet d’une culture riche et diversifiée qu’Ahlam Ammouri cherche à partager avec le monde.

La vidéo montre également Ahlam vêtue d’un costume traditionnel algérien, le Karako, ainsi que d’un bijou ancien, le Khit Errouh, et d’un Haik, une étoffe blanche que portent de nombreuses femmes algériennes. C’est une démonstration éloquente de la riche diversité du patrimoine vestimentaire algérien.

Ces actions ont un double effet. D’une part, elles permettent de faire découvrir le patrimoine algérien à un public plus large. D’autre part, elles renforcent le sentiment de fierté et d’appartenance parmi la diaspora algérienne. Ahlam Ammouri joue ici un rôle d’ambassadrice de la culture algérienne, contribuant à sa valorisation et à sa diffusion au-delà des frontières de l’Algérie.

Maya Redjil promeut le patrimoine algérien en Jordanie avec son karakou

Dans la même veine, Maya Redjil, une autre influenceuse algérienne, s’est également donné pour mission de faire connaître la beauté de l’habit traditionnel algérien au monde entier. Avec plus de 2.6 millions d’abonnés sur Instagram, elle dispose d’une plateforme de choix pour promouvoir ce patrimoine.

Récemment, elle a publié une vidéo dans laquelle elle porte un magnifique Karakou noir, brodé de fil doré. Pour sublimer sa tenue, elle a également choisi de porter le Khit Errouh, un bijou traditionnel algérien, serti de pierres en forme de gouttes.

Le lieu de tournage n’est pas anodin : Maya Redjil a choisi la Jordanie, et plus précisément le célèbre site archéologique de Pétra. En juxtaposant ce site historique majeur et son costume traditionnel algérien, elle inscrit ce dernier dans une perspective universelle, montrant ainsi que le patrimoine algérien a toute sa place dans le patrimoine mondial.