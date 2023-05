L’Algérienne Adila Bendimerad parmi les personnalités les plus influentes du cinéma arabe en 2023

Le Centre Arabe du Cinéma vient de dévoiler sa sélection des personnalités les plus influentes de l’industrie cinématographique. Baptisée « The Golden 101 », la sélection célèbre, en marge du festival de Cannes, le meilleur du cinéma arabe.

Pour sa 19 e édition, The Golden 101 a élu les meilleurs producteurs et réalisateurs, membres d’équipes, mais aussi les meilleurs acteurs, dont figure une star algérienne, qui a beaucoup fait parler d’elle ses derniers jours, notamment grâce à son film qui enregistre un succès phénoménal en salles du cinéma.

