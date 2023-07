L’Algérien Yanis Ghemmouri rejoint l’UFC, le championnat phare du MMA (officiel)

Surnommé « Desert Warrior », l’athlète franco-algérien, Yanis Ghemmouri, rejoint une organisation de renommée. En effet, auteur d’un remarquable parcours avec, 12 victoires et une seule défaite, le combattant Yanis Ghemmouri a officialisé sa signature pour l’UFC, L’Ultimate Fighting Championship.

Ligue phare d’arts martiaux mixtes (MMA), l’UFC regroupe les athlètes d’élite de ce sport de combat. Faisant partie désormais du gratin de sa discipline, Yanis Ghemmouri fera ses grands débuts à l’UFC Paris, le 02 septembre prochain où il affrontera l’irlandais Caolan Loughran.

C’est l’étoile montante de l’UFC en France. Farès Ziam, le lyonnais d’origine algérienne sera face à un test de poids pour confirmer ses prestations de qualité. En effet, le combattant algérien affrontera l’anglais Jai Herbert ce samedi à Londres.

2 potes 2 Lyonnais et 2 DZ à l’UFC en même temps ..

Yanis Ghemmouri 🇫🇷🇩🇿 va sans doute signer son contrat UFC pendant la fight week de son pote fares C’est une dinguerie

C’est Lyon, L’Algérie et la France et l’Afrique qui gagne merci Yanis ✍️🕺🏿 pic.twitter.com/o1MVniMEXm

— KAMARU KEITA🛩️🇲🇱 (@kamarudeenland3) July 20, 2023