L’Algérien Wacyl Meddour primé aux olympiades des mathématiques aux Balkans en Turquie

L’édition 40 des olympiades des mathématiques des Balkans ont eu lieu du 8 au 13 mai dernier. Une compétition qui met à rude épreuve, les compétences et l’ingéniosité des candidats. Et ce, dans le cadre d’une compétition qui regroupe de jeunes mathématiciens issus de plusieurs pays dans le monde.

Les olympiades balkaniques des mathématiques ont pour but de favoriser l’encouragement et le développement des élèves doués pour les mathématiques, mais aussi créer des opportunités pour l’échange des informations et des programmes scolaires au sein de chaque pays participant à cette compétition. Lors de cette dernière, les organisateurs ont récompensé de nombreux candidats issus de plusieurs pays dans le monde, dont l’Algérie.

Olympiades balkaniques des mathématiques 2023 : une médaille d’argent et deux de bronze pour l’Algérie

Encore une fois, l’Algérie a réussi à se faire une place dans un concours international. Et ce, grâce à la participation de l’un de ses élèves. En effet, l’Algérien Mohamed Wacyl Meddour a remporté la médaille d’argent lors des olympiades des mathématiques des Balkans.

Pour décrocher cette récompense, Mohamed Wacyl Meddour a fait un score total de 31 points, un score qui lui a permis de se positionner dans la 6e place de ce classement. Cependant, Mohamed Wacyl n’est pas à sa première participation à ce genre de compétitions. En 2022, il offre une médaille de bronze à son pays. Notamment, lors des olympiades internationales des métamériques tenues à la Norvège.

En plus de la médaille d’argent, l’Algérie a réussi à décrocher deux autres en bronze. Ces deux dernières ont été obtenues grâce à la participation de Youcef Kenane et Chams Eddine Abd El Ali Derreche, qui ont réalisé un score de 24 et 23 points respectivement.

| À LIRE AUSSI :

>> L’Algérienne Lina Nassr sacrée championne d’Afrique d’échecs en 2023

>> « Mayna » du réalisateur algérien Walid Bouchebah primée au Festival Dakar Séries