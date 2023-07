« L’Algérien, un pays stratégique pour attirer les investisseurs », Arkab

Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a souligné que les indicateurs économiques actuels font de l’Algérie un marché important et un pays stratégique pour attirer les investisseurs. Les relations sino-algériennes dans le domaine de l’énergie et des mines sont qualifiées d’exemplaires et modèles.

S’exprimant lors du Forum d’Affaires sino-algérien, Arkab a déclaré que « tous les indicateurs économiques actuels font de l’Algérie un marché important et un pays stratégique pour attirer les investisseurs ». Il a mis en évidence « la stabilité économique, les infrastructures modernes répondant aux normes internationales et des stratégies sectorielles ambitieuses » en Algérie. S’ajoutant à cela, un coût de production compétitif et une main-d’œuvre qualifiée.

Le ministre a également précisé que l’Algérie a pris plusieurs mesures visant à « réaliser les objectifs stratégiques et à adapter les avantages de l’investissement, tout en améliorant le climat des affaires pour attirer les capitaux étrangers porteurs de technologie et d’expertise ».

De plus, il a souligné que les relations sino-algériennes dans le secteur de l’énergie et des mines sont « exemplaires et modèles ». Cela se reflète, selon lui, dans les projets que les deux pays réalisent dans le domaine de la recherche et de l’exploration des combustibles fossiles, des mines et des pétrochimies. Il a mis en avant « le partenariat fructueux » entre la compagnie Sonatrach et de nombreuses entreprises chinoises.

Arkab lance un appel aux entreprises chinoises

À cette occasion, le ministre a appelé les entreprises chinoises à « s’engager davantage et à attirer des technologies » dans le secteur de l’énergie, des mines et des industries de transformation, tout en travaillant à établir de nouvelles collaborations.

L’Algérie, avec ses vastes réserves d’énergie et de minéraux, offre un terrain propice aux investissements dans le domaine de l’énergie, des mines et des industries connexes. Les entreprises étrangères, en particulier chinoises, ont la possibilité de bénéficier d’un environnement économique stable et de partenariats solides avec des acteurs locaux tels que Sonatrach.

Le gouvernement algérien a mis en place plusieurs mesures pour encourager les investissements étrangers dans le pays. Des avantages fiscaux, des facilités administratives et la protection des investissements peuvent inciter aux entreprises étrangères cherchant à s’implanter en Algérie.

Les entreprises chinoises qui s’engagent dans des partenariats avec l’Algérie peuvent tirer parti des ressources naturelles abondantes du pays tout en contribuant au développement de l’économie algérienne. Ces collaborations mutuellement bénéfiques peuvent stimuler l’échange de savoir-faire et de technologies, permettant ainsi des projets innovants et durables.

Outre les ressources naturelles, l’Algérie dispose d’une main-d’œuvre qualifiée, ce qui en fait un avantage supplémentaire pour les entreprises qui souhaitent investir dans le pays. La formation continue et le développement des compétences sont encouragés pour renforcer les capacités de la main-d’œuvre algérienne dans le secteur de l’énergie, des mines et de la transformation industrielle.

Enfin, avec une vision ambitieuse pour l’avenir, l’Algérie s’efforce de diversifier son économie en investissant dans les énergies renouvelables et les industries de haute technologie. Les entreprises chinoises peuvent jouer un rôle crucial dans cette transformation en apportant leur expertise dans ces domaines.