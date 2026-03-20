L’Algérien Soummam élargit ses horizons avec une 1ʳᵉ exportation vers les USA

La Laiterie Soummam, entreprise algérienne, poursuit son expansion à l’international en annonçant une avancée majeure : la réalisation de sa toute première opération d’exportation vers les États-Unis. La société, basée à Akbou dans la wilaya de Béjaïa, a officialisé cette étape le 18 mars 2026, marquant ainsi une nouvelle phase dans son développement à l’échelle mondiale.

Dans un communiqué, la société a annoncé son accès au marché des États-Unis. Cette première expédition constitue un tournant stratégique pour l’entreprise. La cargaison exportée comprend une gamme variée de produits, notamment des boissons lactées, des jus de fruits, des crèmes ainsi que des préparations culinaires, issues d’un catalogue riche de plus de 200 références.

Une stratégie d’expansion internationale assumée

Déjà présente sur des marchés étrangers tels que la Libye et le Canada, la Laiterie Soummam confirme ainsi son ambition de renforcer sa présence à l’international. Cette démarche s’inscrit dans une dynamique plus large visant à diversifier les débouchés commerciaux et à consolider la position des sociétés algériennes parmi les acteurs majeurs du secteur agroalimentaire.

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Au niveau national, la Laiterie Soummam s’est imposée au fil des années comme un acteur majeur de la filière laitière. Aujourd’hui, elle collabore avec environ 6 800 éleveurs à travers le pays, dans le cadre de conventions structurées.

Pour soutenir cette dynamique, la société s’appuie sur un réseau de 11 fermes laitières implantées dans plusieurs régions stratégiques, notamment à Boussaâda, M’sila, Souk Ahras, Constantine, Batna, Djelfa, Khenchela et Oum El Bouaghi.

Exportations : ces entreprises algériennes qui s’imposent à l’international

Les entreprises algériennes sont de plus en plus nombreuses à s’ouvrir aux marchés internationaux, portées par une volonté de diversification des exportations hors hydrocarbures. Si le groupe Sonatrach demeure le principal acteur à l’export grâce au gaz et aux produits pétroliers, d’autres secteurs gagnent progressivement en importance.

Dans l’industrie agroalimentaire, Cevital exporte du sucre, des huiles et du verre plat vers plusieurs pays, tandis que des entreprises comme Fruital commercialisent des eaux et jus à l’étranger. Amor Benamor se distingue également avec ses pâtes et couscous exportés vers l’Europe et l’Afrique.

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Dans le secteur industriel, des groupes comme Tosyali Algérie exportent de l’acier et des produits sidérurgiques vers les États-Unis et plusieurs pays africains . Les engrais et produits chimiques, portés par des entreprises telles que Fertial ou Somiphos, représentent aussi une part importante des exportations .

Par ailleurs, les exportations algériennes incluent des produits agricoles comme les dattes, l’huile d’olive ou le poisson, ainsi que des matériaux tels que le ciment, le verre et le plastique .

Cette dynamique illustre une transformation progressive de l’économie algérienne, qui cherche à réduire sa dépendance aux hydrocarbures et à valoriser le savoir-faire national sur les marchés internationaux.