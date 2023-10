L’Algérien Redoine Faïd condamné à 14 ans de réclusion pour son évasion de prison en France

Les jurés et magistrats de la cour d’assises de Paris ont enfin prononcé le verdict dans l’affaire du célèbre braqueur algérien, en l’occurrence Redoine Faïd, jugé pour son opération d’évasion spectaculaire de la prison de Réau, en France, en 2018.

Après sept semaines d’audience et trois jours de délibération, le juré chargé de l’affaire a prononcé les peines retenues contre Redoine Faïd, connue pour une évasion de la prison de Réau, digne d’un scénario hollywoodien.

14 ans de réclusion criminelle contre Redoine Faïd

Si cet Algérien a passé tout ce temps devant les assises de Paris, c’est pour des faits liés à son évasion de prison par hélicoptère et la prise d’otage d’un pilote. Mais ce n’est pas la première fois que Redoine tente un tel coup. En effet, en 2013, pour son évasion fracassante de la prison de Sequedin, à coups d’explosifs, il a été condamné, en 2017, à dix de prison. Il s’agit notamment du maximum encouru pour ce genre d’opération, menée en bande organisée et avec violence.

Par ailleurs, pour sa seconde opération, qui date du 1ᵉʳ juillet 2018, les jurés ont retenu 14 ans de réclusion criminelle contre ce braqueur. Rappelons, au début de son audience, le parquet avait demandé 22 ans de prison pour ce braqueur de 51 ans. Soit « une peine d’assassin, qu’on donne à ceux qui font mal aux enfants », a plaidé l’avocate de Redoine, qui a tenté de réduire cette peine entre 5 et 8 ans d’emprisonnement.

Une fin de peine prolongée à 2060

La cour a décidé de placer le curseur à mi-chemin et de retenir que les 14 ans de réclusion. Une décision qui pourrait dissuader les avocats de Redoine Faïd de faire appel, ceux-ci se prononceront le lundi 30 octobre 2023. Quant au frère de Redoine, qui avait pris en otage le pilote de l’hélicoptère pour le forcer à se poser dans la cour de la prison, celui-ci a écopé dix ans de prison.

Ajouté aux peines que Redoine a encore à passer en prison, 14 ans de réclusion, ce n’est pas un rien. En effet, la fin des peines que purgeait le braqueur de 51 ans, notamment pour des faits de braquage en 2011 et pour sa précédente évasion de 2013, était prévue pour 2046. Avec les 14 ans ajoutés à son compteur, cette fin de peine est prolongée à 2060.

Quant aux personnes impliquées dans cette opération, dont l’autre frère de Redoine, Brahim, a été condamné à un an de prison. Par ailleurs, les trois neveux du braqueur, qui l’ont aidé pendant son évasion et sa cavale de trois mois, ont été condamnés à deux, six et huit ans de prison. Quant à la dernière personne impliquée à cette affaire, notamment la logeuse de Redoine, la Cour a retenu la contrainte morale et a été acquittée.

