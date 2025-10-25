L’Algérien Laid Dardaabou sacré meilleur inventeur arabe lors de la finale de « Stars of Science »

L’Algérien Laid Dardaabou a été sacré meilleur inventeur arabe du programme « Stars of Science » vendredi soir.

Dardaabou était en compétition pour la finale de la dix-septième saison du programme avec Razan Salem Bahabri d’Arabie Saoudite et Mohammad Al-Sheikh Saleh de Jordanie.

Le chercheur algérien, titulaire d’un doctorat en Physiologie et Nutrition Animale de l’Université de Vienne, a été couronné dans ce célèbre concours télévisé grâce à son innovation : une montre intelligente qui surveille les signes vitaux pour déterminer les niveaux de vitamine D et de sérotonine. Cette invention est destinée à renforcer le dépistage précoce des troubles dépressifs et de l’anxiété.

De la douleur à l’innovation : Laid Dardaabou, l’Algérien qui réinvente le suivi de la santé mentale

L’inventeur algérien explique s’être inspiré de son expérience personnelle émouvante pour concevoir cette invention, afin de contribuer à redéfinir les méthodes de suivi de la santé mentale pour les individus dans le monde entier.

Dans une déclaration faite à l’occasion de sa qualification pour les finales, Dardaabou a affirmé : « J’ai commencé ce projet en me basant sur un serment que je m’étais fait. J’ai été témoin de la souffrance d’un de mes proches, atteint d’une dépression non diagnostiquée causée par une carence en vitamine D. »

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie–États-Unis : vers un nouveau modèle de collaboration dans le domaine de la santé publique

Il a ajouté : « Je voulais m’assurer que d’autres ne vivent pas cette expérience douloureuse, et le programme « Stars of Science » m’a fourni tous les moyens et outils nécessaires pour concrétiser cette promesse en une véritable innovation. »

Selon un communiqué du programme, les finalistes ont pu transformer leurs idées en prototypes applicables en passant par une série d’étapes tout au long de la 17e saison. Celles-ci comprenaient des tests, du mentorat, de l’encadrement et une collaboration efficace.

« Grâce au soutien de Qatar Science and Technology Park (QSTP), en sa qualité de parrain et d’incubateur, et à la participation d’une élite d’experts internationaux, en plus d’un vaste réseau d’anciens lauréats du programme, les concurrents ont réussi à transformer leurs innovations en solutions concrètes », poursuit le communiqué.

🟢 À LIRE AUSSI : Fraude aux ordonnances : ce que les pharmaciens réclament au ministère de la Santé

En conclusion, la victoire de Laid Dardaabou au programme Stars of Science illustre non seulement l’excellence scientifique algérienne, mais aussi la puissance de l’innovation guidée par l’expérience humaine et la compassion.

En transformant une épreuve personnelle en une solution technologique prometteuse pour la santé mentale, Dardaabou démontre que la science peut être un véritable levier d’empathie et de progrès social.

Son invention, à la croisée de la technologie biomédicale et de la prévention psychologique, ouvre la voie à une nouvelle ère de suivi intelligent du bien-être, tout en rappelant que les découvertes les plus marquantes naissent souvent de la volonté sincère d’aider les autres.