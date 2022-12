L’Algérien Khoubaib élu meilleur créateur de contenu au monde

La création de contenu sur les réseaux sociaux, est déjà depuis quelques années un domaine à part entière. Musiciens, chanteurs, sportifs, journalistes, ou même globe-trotteurs… Ils sont talentueux et inventent de nouveaux concepts afin d’informer, diverti mais surtout partager leur passion.

Ils font la tendance, et influencent des communautés de millions de personnes sur les réseaux sociaux. Comme dans tous les domaines d’activités, certaines personnes font la différence et sortent du lot.

Ces personnes sont chaque année récompensées au cours de différentes cérémonies, et pour differentes catégories.

Il faut savoir que les Algériens ne manque pas à l’appel, et son pour certains reconnus mondialement pour leur créativité et leur performance sur les réseaux sociaux. C’est notamment le cas de Khoubaib, un Algérien plein de talent qui vient d’être élu, meilleur créateur de contenus à l’échelle internationale.

Khoubaib : meilleur créateur de contenu du monde

C’est en Russie qu’a été organisée la cérémonie de remise des prix aux jeunes leaders de l’OCI et la cérémonie de clôture de la capitale de la jeunesse de l’OCI 2022 à Kazan. Les lauréats ont été déterminés en 7 nominations dans différents domaines : la recherche, la photographie, la création de contenu, l’entreprenariat et la diplomatie.

Comme énoncé précédemment, c’est l’Algérien Khoubaib qui a remporté le prix du « meilleur jeune créateur de contenu au monde » pour l’année 2022. Il l’a remporté pour son travail de photographe animalier, de vidéaste professionnel, et de vlogger.

En plus de représenter l’Algérie, le jeune créateur de contenu a remporté un prix qui atteste encore une fois, du talent dont dispose le peuple algérien. C’est d’ailleurs avec fierté qu’il arbore son trophée, et partage sa joie dans une publication diffusée directement via son compte Instagram. Il accompagne les photos d’un message de remerciement, ce qui a très vite suscité l’intérêt et les encouragements de sa communauté.