L’Algérien Khoubai remporte le prix du meilleur contenu touristique arabe 2023 à Berlin

Le jeune créateur de contenu algérien Khoubaib Kouas (@khoubai) s’est vu décerner un second prix pour récompenser ses efforts en tant qu’influenceur tourisme et voyage. Actif sur YouTube, Instagram, mais aussi Facebook, c’est cette dernière plateforme qui lui vaut l’oscar du meilleur contenu touristique arabe en 2023. Le concours a pris place en Allemagne et a récompensé les meilleurs influenceurs et acteur du secteur touristique au monde.

Khoubai meilleur créateur de contenu touristique dans le monde arabe en 2023

Khoubai est connu pour ses vidéos portant sur les aventures et le tourisme un peu partout dans le monde. Avec 42 pays visités à son compteur, le jeune influenceur originaire de Constantine ne manque pas d’idée pour alimenter sa chaîne YouTube et ses plateformes sociales. On le voit aussi bien approcher des tribus africaines du Cameroun que sympathiser avec des villageois tchétchènes en Asie de l’Ouest. Toutes ses péripéties, Khoubai les partage avec sa communauté constituée de 6.3 millions de followers au total (Instagram, Facebook et YouTube).

S’il est actif sur les 3 réseaux, Khoubai est surtout apprécié sur Facebook, où il publie régulièrement des vidéos résumées de ses péripéties dans la nature. Son contenu riche, captivant, mais surtout, innovateur en Algérie lui a valu le prix du meilleur contenu touristique arabe sur Facebook cette année.

C’est l’Union Arabe pour les Médias Touristiques qui a annoncé sa victoire ce mercredi 08 mars 2023 à Berlin. La distinction qu’a gagnée Khoubai fait partie des prestigieux prix des Meilleurs Medias Touristiques Arabes de l’année 2023 (Arab Tourism Media Awards). Une fierté pour le pays et un pas encourageant pour le secteur touristique algérien, en pleine expansion depuis peu.

L’Algérien Khoubai élu meilleur jeune créateur de contenu au monde

Dans le même registre et pour souligner les efforts du jeune influenceur constantinois, rappelons que ce n’est pas la première fois qu’il est distingué à l’internationale. En effet, Khoubai s’était vu décerner le prix du meilleur jeune créateur de contenu au monde en Russie en 2022 pour la qualité de ses œuvres touristiques (vidéos, photos, minis vlogs…). Deux réussites consécutives pour l’aventurier vidéaste algérien, lui pavant le chemin pour accomplir davantage de succès au futur.

