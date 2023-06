L’Algérien Ilyes Baghli désigné président d’une instance internationale de médecine

Les Algériens continuent de prouver leurs compétences au niveau international. Après la professeure algérienne Yasmine Belkaid qui a été nommée directrice générale de l’Institut pasteur en France, un autre Algérien vient d’être désigné pour présider la société internationale de médecine orthomoléculaire, au Canada.

La société internationale de médecine orthomoléculaire est une organisation caritative basée au Canada, qui a pour but d’évoluer dans le domaine de la médecine orthomoléculaire et d’enchainer les progressions dans le monde entier. Mais aussi de sensibiliser à cette pratique de soin santé en plein essor.

Canada : le docteur algérien Ilyes Baghli désigné président de la société internationale de médecine orthomoléculaire

En effet, le docteur algérien Ilyes Baghli a été choisi pour présider la société internationale de médecine orthomoléculaire au Canada. Il succède ainsi au Japonais Atsuo Yanagisawa. En occupant ce poste, le médecin algérien a pour ambition d’humaniser la médecine par la mise en œuvre d’une approche thérapeutique holistique et personnalisée. Notamment, par l’intégration des principes orthomoléculaires.

Avant d’occuper ce prestigieux post, Ilyes Baghli a suivi un impressionnant parcours dans le domaine de la médecine. Né à Alger, il a obtenu son diplôme en médecine, en 1992, ce qui lui a permis d’exercer dans un cabinet privé.

Mais les 25 ans, qui ont suivi l’obtention de son diplôme de médecin, ont été très animés par l’apprentissage de nouvelles spécialités. Dont, la mésothérapie, l’ostéopathie et l’acupuncture. En 2011, le Dr Baghli fonde la société algérienne de nutrition et de médecine orthomoléculaire qui a rejoint, la même année, l’ISOM.

Grâce à ses compétences, le Dr Ilyes Baghli a reçu, en 2014, le prix de l’Institut Antoine Bechamp. Et a intégré le conseil d’administration du Collège japonais de thérapie intraveineuse. Ce médecin algérien compte, aujourd’hui en son actif, de nombreuses conférences et ateliers organisées. Notamment en Algérie, mais aussi au Maroc, en Tunisie, en France, en Autriche, au Canada. Mais aussi, en Belgique et en Suisse.

Par ailleurs, en 2018, ses travaux dans ce domaine de la médecine lui permettent de décrocher le prix Hall of Fame. la plus prestigieuse distinction dans ce domaine. Le Dr Baghli entamera ces fonctions en tant que président de l’ISOM, à partir du 23 juin 2023.

