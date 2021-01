L’algérien Farid Boulaya fait d’énormes révélations sur son avenir

Le footballeur international Farid Boulaya, revient sur le sujet de son transfert vers l’Olympique de Marseille et s’exprime sur l’annonce éventuelle de son départ de FC Metz, déclarée depuis des semaines.

Julien Maynard, affirme que les négociations sur le sujet du transfert de Morgan Sanson qui joue au sein de l’OM se poursuivent. C’est pourquoi, de nombreux regards se sont dirigés vers l’algérien Boulaya. Des rumeurs et des hypothèses s’entassent, depuis, sur le départ du fennec de FC Metz afin de rejoindre l’Olympique du Marseille.

Boulaya sort de son silence et réplique

C’est lors d’une interview accordée au média Via Moselle Tv, que le joueur algérien déclare « Je ne prête pas attention aux rumeurs qui circule autour de moi. Je me concentre seulement sur la saison sportive actuelle et sur mon rendement sur le terrain avec mon club le FC Metz ».

« Est-ce que je vais finir la saison avec Metz ? Ouais, moi je suis concentré sur la saison avec Metz et sur le foot et je ne calcule pas tout ce qu’il se dit », telle est la réponse du footballeur international sur toutes les rumeurs que le sujet génère.

Ainsi, Boulaya dément l’information de son départ, et déclare qu’il compte rester auprès des Grenats jusqu’en fin de saison. Daily Mercato rapporte également ces propos autour de ce sujet: « Pas de départ à Marseille donc ? Non, je ne calcule pas », insiste le footballeur.

Arrivé à Metz en 2018, Boulaya confirme la prolongation de son travail avec son club actuel FC Metz, et ce jusqu’à la fin de son contrat qui prendra fin en Juin 2022.