L’Algérien dans le « Hall of Fame » d’Apple recruté par Algérie Télécom

Algérie Télécom a annoncé via un communiqué sur leur page Facebook, ce dimanche 28 août 2022, avoir procédé au recrutement du jeune algérien Abdelkader Mouaz, pour avoir découvert une faille de sécurité dans les appareils Apple. Ce dernier avait d’ailleurs célébré cette trouvaille, et le nom du jeune algérien avait alors été ajouté au mur d’honneur de l’entreprise mondiale.

« Algérie Télécom a passé un accord avec le jeune Mouaz Abdelkader, spécialisé dans la sécurité des sites web et la découverte de failles de sécurité, ce dernier ayant dépassé les 800 découvertes, dont la dernière liée à Apple, afin de rejoindre le Centre de Cyber ​​Défense d’Algérie Télécom, et ce afin de respecter le slogan de l’entreprise « Toujours plus proche » et pour respecter son principe d’accompagner les jeunes talents. » Peut-on lire dans le communiqué.

Retour sur le formidable exploit de Mouaz Abdelkader

Abdelkader Mouaz, alias Hamzadzworm, un jeune informaticien algérien, de Tiaret passionné de cybersécurité, avait réussi à révéler et signaler aux équipes d’Apple, à de multiples reprises, des failles dans les serveurs de la firme. Suite à ce formidable exploit, l’entreprise mondiale inscrit deux fois le nom de ce dernier, dans la « Hall of Fame » de la prestigieuse multinationale américaine, Apple.

« Apple web server security acknowledgements » est le tableau d’honneur, publié chaque trimestre par Apple, pour rendre hommage aux personnes qui ont signalé des problèmes de sécurité potentiels dans ses serveurs et les remerciements sont ajoutés une fois la faille identifiée et traitée. Ce qui fut le cas pour le jeune prodige Algérien, durant ce mois d’aout.

Abdelkader Mouaz voit donc son nom figurer donc deux fois dans la liste de l’Apple web server security acknowledgements du mois de juillet de l’année en cours.