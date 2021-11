L’Algérien Adem Zorgane convoité par 2 clubs italiens

Les hommes de Djamel Belmadi sont toujours sous le feu des projecteurs. Ils continuent à briller avec l’équipe nationale, mais aussi avec leur club professionnel.

Les Fennecs présentent une grande performance sur le terrain, ce qui les a rendu visé par de grands clubs européens. Cette fois-ci, c’est bien le milieu de terrain Adem Zorgane qui est visé par les deux Milan, rapportent plusieurs médias belges.

En effet, et en quelques mois seulement, l’Algérien s’est rendu indispensable chez son club belge Sporting de Charleroi, et ce, grâce à son volume de jeu et son aisance technique.

Il est l’une des bonnes surprises de cette saison à Charleroi. Sur ce, les médias belges ont révélé l’intérêt des deux Milan pour l’international algérien Adem Zorgane, milieu de terrain des Zèbres, après qu’il a attiré l’attention de ces derniers.

L’AC Milan et l’Inter Milan s’intéressent à lui

Le natif de Sétif a réussi à réserver une place essentielle avec sa nouvelle équipe, alors qu’il est arrivé cet été un peu sur la pointe des pieds. Il a également gagné la confiance du sélectionneur de l’équipe nationale Djamel Belmadi, qui l’a convoqué pour le dernier match des Verts face au Niger, où il a participé en tant que remplaçant. Ce dernier a joué quelques minutes seulement, où il a réussi à bien gérer le jeu et prouver ses compétences.

Le désir de l’AC Milan et de l’Inter Milan de recruter Zorgane intervient après les bons niveaux présentés par le joueur de 21 ans, qui, bien qu’il n’ait marqué aucun but, est apparu à un niveau remarquable, avec Charleroi en Ligue belge.

Sachant que le milieu de terrain et depuis qu’il a joué comme essentiel pour la première fois, il n’a pas perdu sa place avec le club belge, où il a participé dès l’entame à 11 confrontations complètes lors de la Ligue Belge.

Il est à noter que l’international algérien a été élu meilleur joueur du club belge Charleroi en mois d’août dernier, où les fans du club ont voté à sa faveur, pour sa haute performance et ses grands efforts avec l’équipe, lors des matchs du Championnat de Belgique.