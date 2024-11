L’Algérie vise le Top 5 mondial avec le projet de mine de zinc et plomb à Oued Amizour

L’Algérie se tient aujourd’hui à un tournant décisif du développement de son secteur minier, avec le lancement des travaux de construction d’une mine de zinc et de plomb à Oued Amizor, à Bejaïa, en partenariat avec l’entreprise chinoise Sinosteel.

Jeudi dernier, le 31 octobre 2024, a marqué une rencontre déterminante autour de ce projet, qui s’est clôturée par la signature du contrat pour la construction d’une unité de traitement du minerai. Cette réunion a rassemblé le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, ainsi que des représentants de différentes sociétés. Dont ENOF (Entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles), l’entreprise australienne Terramin et le groupe Sonarem.

Le coup d’envoi de ce chantier s’accompagne d’une grande ambition visant à transformer l’économie nationale. Avec comme objectif d’atteindre une production annuelle de 170 000 tonnes de minerai de zinc et 30 000 tonnes de plomb, l’Algérie prévoit une place dans le top 5 mondial des producteurs de zinc.

Projet de mine – Oued Amizour : l’Algérie mise sur le zinc et le plomb pour transformer son économie

Le projet de construction d’une mine de zinc et de plomb à Oued Amizour répond aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Visant le développement de l’investissement minier en Algérie.

D’ailleurs, la mise en service de cette mine est prévue pour juillet 2026. De plus, une réserve de 35 millions de tonnes de produits miniers est estimée dans cette initiative. Cette dernière permettra non seulement de revitaliser et apporter une plus-value à l’économie nationale, mais également de créer plusieurs post d’emploi.

À ce titre, le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab a souligné les bénéfices attendus dans le cadre de ce projet. Il affirme alors : « l’importance économique de ce projet en insistant sur le respect des délais de réalisation et l’accélération de sa mise en service, prévue pour juillet 2026. Il devrait générer de nombreux bénéfices pour l’économie nationale et le développement économique de la région, et ce, à travers la création d’emplois, la formation, le développement de l’industrie minière et de transformation, ainsi que le transfert du savoir-faire et de technologies ».

Il est à noter que ce projet s’engage également à respecter les normes environnementales internationales. La société algérienne WMZ (Western Mediteranean Zinc), qui rassemble les parties prenantes de ce projet, prévoit de transformer le paysage minier de l’Algérie tout en répondant aux exigences écologiques les plus strictes.