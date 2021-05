L’Algérie veut devenir un grand exportateur d’équipement médical

La sous directrice de la production et du développement industriels, Asma Adimi a déclaré ce vendredi 7 mai, que le ministère du Commerce délivrera bientôt des licences d’exportation de masques et d’oxygène médical liquide aux entreprises locales, étant donné que la capacité nationale de production est estimée à 340 000 litres par jour.

Elle a ajouté que le ministère du Commerce déterminera les quantités de masques de protection à exporter sur la base d’une étude faite par l’industrie pharmaceutique.

Adimi a déclaré que l’exportation de masques de protection était devenue possible, depuis la levée de l’interdiction d’exportation temporaire de certains produits liés à la lutte contre la propagation de l’épidémie. La porte-parole a confirmé que « cette décision a été confirmée par une correspondance émise par le Premier ministre et adressée au ministère de l‘Industrie pharmaceutique». Le Dr.Adimi a assuré qu’une cellule de vigilance multisectorielle sera mise en place dans le but d’exporter en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique en Algérie.

L’exportation de masques de protection contre le Coronavirus a été autorisée grâce à l’augmentation significative des capacités de production dans ce domaine ces derniers mois. Asma Azimi a rapporté que la production nationale de masques a atteint les 9 millions et 560 mille masques par jour, comprenant les masques chirurgicaux et FFP2 et KN95.

Exportations d’environ un million de litre d’oxygène

De son côté, le conseiller technique de Filmoplast, Farid Alleg, a déclaré que l’entreprise figurait parmi les principaux fabricants algériens de masques de protection. Alleg a également annoncé que la société aspire à exporter sa production excédentaire de masques vers la Tunisie extrêmement touchée par la crise sanitaire.

Des accords bilatéraux ont également été discutés avec des partenaires espagnols , Tanzaniens , sénégalais et mauritanien. De plus, Alleg a expliqué que le produit est en train de normaliser ses produits afin de faciliter leur accès sur les marchés européens, ajoutant que les premières opérations d’exportation pourraient avoir lieu « prochainement ». Il a également annoncé, qu’après Aïd El Fitr, aura lieu le lancement des distributeurs automatiques de masques médicaux. Ces distributeurs seront placés dans une première phase dans les grands centres commerciaux à travers le pays et proposeront des paquets de 5 et 10 masques emballés.

Dans ce même contexte , la directrice de l’administration générale de la société CALGAZ, a annoncé leur démarche d’exporter un million de litres d’oxygène vers la Tunisie. La capacité nationale pour sa production est estimée à 340 000 litres par jour, d’autant plus qu’elle a exporté 500 000 litres vers la Tunisie à ce jour.La fonctionnaire a confirmé l’exportation d’un million de litres dans les prochains jours.