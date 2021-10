Le conflit au Sahara Occidental intéresse particulièrement l’Algérie. Les derniers rebondissements dans cette zone, notamment avec la nomination du nouvel envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara Occidental, ont été bien salués par l’Algérie, qui n’a pas manqué de souligner les « flagrantes violations » commises par le Maroc.

En effet, c’est « avec intérêt », que l’Algérie « enregistre » la nomination de M. Staffan De Mistura en sa qualité d’envoyé personnel pour le Sahara Occidental, a déclaré le porte-parole de Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères.

Toujours selon le même intervenant, un retard énorme est à déplorer suite à la démission de M. Horst Kohler. Ce retard, selon le porte-parole du MAE, est « imputable à la partie marocaine » ce qui fait maintenant que « la nomination de M. De Mistura intervient dans un contexte fortement dégradé et porteur de risques ».

« Démilitariser Guerguerat » : énième offensive diplomatique ?

Le climat qui règne au Sahara Occidental est marqué par « la reprise des hostilités ». Le porte-parole du MAE explique qu’il y a eu une « rupture brutale du cessez-le-feu par les forces d’occupation marocaines ». Il s’agit, toujours selon le même intervenant, d’une « violation flagrante des accords militaires, signés par les deux parties et endossés par le Conseil de Sécurité ».

Le Porte-parole de Lamamra n’a pas manqué d’expliquer aussi que « les forces d’occupation marocaines se maintiennent illégalement, depuis le 13 novembre 2020, dans la zone tampon au niveau de Guerguerat », tout en appelant à la « démilitarisation de cette zone ». Cela est, selon le même responsable, « la pierre angulaire de tout processus politique crédible visant à trouver une solution pacifique au conflit ».

En outre, l’Algérie ne manque pas de louer « les qualités personnelles et professionnelles reconnues et appréciées de M. De Mistura ». Le porte-parole de Lamamra ajoute que l’Algérie est prête à « soutenir les efforts » du nouveau envoyé de l’ONU, et ce, pour une « une relance effective et sérieuse des négociations directes, de bonne foi et sans conditions préalables » entre le Maroc et le Polisario.