L’Algérie « véritable destination des investissements », (Benabderrahmane)

Le Premier ministre Aimene Benabderrahmane, qui est à Washington pour participer aux travaux au Sommet américano-africain, a confirmé, lors d’une rencontre qu’il a tenue à Washington avec des hommes d’affaires américains, que l’Algérie est désormais devenue une « véritable destination d’investissement ». Réitérant la volonté de l’Etat de « protéger les investisseurs et d’assurer toutes les conditions de réussite de l’investissement ».

Le Premier ministre a également expliqué que l’Algérie « est désormais devenue une véritable destination d’investissement grâce aux réformes incarnées par le gouvernement ». Il a souligné le nouveau cadre légal et réglementaire qui établit « des principes importants, notamment la liberté d’investissement, et permet à tous, sans exception ». « Pleine liberté dans le choix des investissements, tout en établissant la transparence et l’égalité dans le traitement des investissements.

Il a ajouté que le nouveau cadre juridique institue une commission nationale supérieure pour les recours liés aux investissements à la Présidence de la République. Et « qui reflète » la volonté de l’Etat de protéger l’investisseur et d’assurer toutes les conditions de réussite de l’investissement.

Benabderrahmane affiche les ambitions de l’Algérie pour développer les investissements américains

Le Premier ministre a salué cette rencontre « importante », qui démontre « la volonté commune entre les parties algérienne et américaine de faire avancer le partenariat bilatéral », et « développement de la coopération dans divers domaines ». Considérant que ces rencontres « s’inscrivent dans la concrétisation des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le renforcement des relations et de la coopération avec les partenaires de l’Algérie ». Et « surtout les Etats-Unis, avec lesquels l’Algérie partage une volonté politique commune, que nous devons exploiter pour revaloriser le contenu économique de la relation bilatérale entre les deux pays ».

Benabderrahmane a affirmé l’aspiration de l’Algérie à « exploiter toutes les opportunités d’intégration entre les économies des deux pays ». Et « augmenter le volume des investissements sur la base d’un principe gagnant-gagnant et augmenter la valeur et la diversification des échanges commerciaux ».

Il a ajouté que la rencontre intervient dans une circonstance marquée par « une grande dynamique qui caractérise les relations bilatérales, notamment à travers l’organisation de mécanismes de coopération bilatérale ». En particulier, la « septième session du Conseil gouvernemental algéro-américain pour le commerce et l’investissement ». Et « qui a abouti à des résultats importants et à des recommandations qui doivent être mises en œuvre selon un calendrier précis ».