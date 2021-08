L’Algérie va-t-elle vers un reconfinement total ? Benbouzid répond

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, s’est exprimé aujourd’hui le 02 août, à propos d’un éventuel retour au confinement total en Algérie, mettant fin à toutes les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux.

En marge de la campagne de vaccination organisée par le ministère de la Pêche et des Produits halieutiques, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a évoqué de nouveau le sujet du confinement total en Algérie, en déclarant, » La décision n’est pas des prérogatives du ministère de la Santé. Néanmoins, et du moment que le confinement partiel du 20 H à 06 H commence à donner ses fruits, je ne vois pas l’intérêt de décréter un confinement total. »

Avant d’ajouter, » Pour le moment le confinement partiel a donné de bons résultats donc on reste sur le confinement partiel et c’est logique ». En revanche, et si la situation s’aggrave et que le Comité scientifique en collaboration avec le ministère de la Santé font état de nouveaux bilans à la hausse, les hautes autorités du pays, à savoir le président de la république et les services du Premier ministère peuvent décréter un confinement total ».

Pas de congé pour les établissements de santé, public et privé

Dans un autre sillage, le ministre est revenu sur un point, concernant les congés annuels pour les laboratoires et les établissements de santé, public et privé.

Benbouzid a déclaré, « les établissements de santé, public et privé, n’auront pas de congé et qu’ils sont tenus de reporter les dates de congé jusqu’à la stabilisation de la situation épidémiologique ».