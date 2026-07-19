L’Algérie va-t-elle rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis ?

La patience d’Alger a ses limites. Selon le média El-Khabar, l’Algérie se préparerait à annoncer la rupture de ses relations diplomatiques avec les Émirats Arabes Unis, une décision inédite qui marquerait un tournant majeur dans les rapports entre les deux pays. Le déclencheur immédiat : une campagne de désinformation massive orchestrée depuis Abou Dhabi, exploitant les incendies de forêt qui frappent plusieurs régions du pays ainsi que le tragique incendie de l’orphelinat de Mohammadia.

La désinformation émiratie sur les incendies algériens, une offensive coordonnée

Sur les réseaux sociaux, le phénomène est difficilement contestable. Des milliers de publications relayant de fausses informations, des images générées par intelligence artificielle et des vidéos tronquées ont circulé ces derniers jours, toutes visant à amplifier le bilan des incendies et à accabler les autorités algériennes. Des comptes identifiés comme proches de la sphère médiatique émiratie en seraient les principaux vecteurs.

Pourtant, les feux qui touchent l’Algérie cet été ne sont pas un phénomène isolé. Le bassin méditerranéen tout entier subit de plein fouet les effets du dérèglement climatique, avec des records de chaleur enregistrés aussi bien en Europe du Sud qu’en Afrique du Nord. La couverture internationale de ces incendies le confirme. Mais c’est précisément dans ce contexte de vulnérabilité que la campagne de désinformation a été lancée, avec un timing soigneusement calculé.

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Abou Dhabi, un acteur déstabilisateur aux ambitions régionales assumées

Ce n’est pas la première fois qu’Abou Dhabi est pointée du doigt pour son ingérence dans les affaires intérieures d’États souverains. Du Yémen au Soudan, en passant par la Libye, le Mali et le Niger, les Émirats ont régulièrement été accusés de financer des factions, d’alimenter des tensions et de manipuler l’information au service d’agendas extérieurs. L’Algérie, qui a su désamorcer plusieurs foyers de crise dans son voisinage immédiat, notamment avec le Mali et le Niger, représente précisément le type de puissance régionale indépendante qu’Abou Dhabi cherche à affaiblir.

Chaque avancée diplomatique ou économique algérienne semble déclencher une nouvelle salve d’attaques médiatiques. La récente visite du président Tebboune en Allemagne, couronnée d’accords structurants, en est l’exemple le plus récent. Derrière ces offensives, « un soutien assumé d’entités à orientation pro-israélienne, agissant de concert avec des relais régionaux, dont le Maroc », ajoute El-Khabar.

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La rupture diplomatique avec les Émirats, une décision mûrement pesée

Alger n’en serait pas à son premier avertissement. Plusieurs opportunités ont été offertes aux dirigeants émiratis pour normaliser leurs relations avec l’Algérie, en vain. Pire, les attaques se sont intensifiées à mesure que les succès algériens se multipliaient sur la scène internationale.

La décision de rompre les relations diplomatiques avec les Émirats s’inscrirait dans une logique de souveraineté assumée. L’Algérie avait déjà franchi un premier pas significatif en février dernier, en dénonçant officiellement la convention aérienne bilatérale signée à Abou Dhabi en 2013, un accord ratifié par décret présidentiel en décembre 2014. Cette procédure, engagée via l’article 22 du texte, avait déjà constitué un signal fort adressé à Abou Dhabi.

Une rupture diplomatique complète irait bien au-delà. Elle signifierait la fin de tout cadre institutionnel bilatéral et enverrait un message sans ambiguïté à l’ensemble des acteurs régionaux tentés de s’en prendre aux intérêts algériens.

L’Algérie face aux campagnes de désinformation : une posture de fermeté désormais systématique

La gestion de la crise avec les Émirats s’inscrit dans une tendance plus large. Face aux attaques médiatiques répétées, qu’elles viennent d’Abou Dhabi ou d’ailleurs, Alger a progressivement abandonné la retenue au profit d’une riposte structurée. En janvier dernier, le chargé d’affaires de l’ambassade de France avait été convoqué au ministère des Affaires étrangères après la diffusion d’un documentaire jugé offensant sur France 2, qualifié de « tissu de contre-vérités profondément offensantes » par le MAE algérien.

En avril, c’est le procureur antiterroriste français Olivier Christen qui avait suscité une réaction diplomatique immédiate après avoir évoqué l’Algérie de manière jugée « désinvolte et irresponsable » dans les médias. Autant de signaux qui dessinent une doctrine claire : l’Algérie ne laissera plus passer les atteintes à sa souveraineté et à son image sans réponse ferme et proportionnée.

La fake news émiratie sur les incendies algériens aura peut-être constitué l’étape de trop. Si la rupture diplomatique annoncée se concrétise, elle marquera une page nouvelle dans la politique étrangère algérienne, celle d’un pays qui choisit résolument la dignité sur la complaisance.

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