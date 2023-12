Ramadan 2024 : voici la quantité de viande rouge à 1200 DA/kg que l’Algérie va importer

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a révélé depuis la wilaya de Sidi Bel Abbes les quantités de viande rouge que l’Algérie va importer mensuellement afin d’assurer sa disponibilité sur le marché au prix de 1200 DA/kg pendant le mois de ramadan.

Ainsi, Tayeb Zitouni a souligné, lors d’une visite de travail qu’il a effectuée dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, que l’État algérien va importer, jusqu’à fin janvier 2024, 85 000 tonnes de viandes. Des quantités destinées à approvisionner le marché national en prévision du mois sacré de ramadan 2024.

Après cette phase d’importation massive qui vise à réguler les prix, l’Algérie procédera à l’importation régulière de 20 000 tonnes de viande par mois. En outre, le ministre a fortement insisté sur la nécessité de respecter le prix de 1200 dinars le kilogramme.

En plus de l’importation de viande rouge, les mesures qui visent à stabiliser les prix et à lutter contre la spéculation concerneront d’autres denrées alimentaires. T. Zitouni a informé que l’État va mettre à la disposition des Algériens des « quantités suffisantes » de semoule et de farine en plus de 500 000 tonnes de légumineuses.

Le ministre a également indiqué que l’Algérie va importer 185 000 tonnes de bananes. Ceci dit, ces opérations d’importations massives vont-elles suffire pour calmer la voracité des spéculateurs et garantir la disponibilité des denrées alimentaires à des prix raisonnables durant le mois de Ramadan ?

Les Algériens sont en droit de se poser cette question compte tenu des scénarios que l’on a pu observer lors des années précédentes.