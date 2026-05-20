L’Algérie va construire une centrale géante de 1 000 MW au Mozambique

Le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjjal, a reçu ce mercredi 20 mai 2026 une délégation mozambicaine de haut niveau, composée de responsables et d’experts du secteur énergétique. Cette rencontre marque le coup d’envoi d’un mégaprojet électrique structurant pour l’Afrique australe.

Selon un communiqué du ministère, cette audience s’inscrit en droite ligne avec les orientations du président de la République visant à consolider la profondeur africaine de l’Algérie et à promouvoir la coopération continentale, notamment à travers des partenariats stratégiques de grande envergure.

Centrale de 1 000 MW : un projet phare du savoir-faire Algérien

Le cœur des discussions a porté sur un projet de coopération bilatérale majeur : la réalisation au Mozambique d’une centrale de production d’électricité d’une capacité de 1 000 mégawatts (MW). Ce projet d’envergure sera entièrement adossé à l’expertise et au savoir-faire de l’Algérie dans le domaine de l’ingénierie et de la construction d’infrastructures énergétiques.

Le ministre Mourad Adjjal a profité de cette occasion pour mettre en avant le potentiel industriel de l’Algérie, qui produit localement une large gamme d’équipements énergétiques de pointe, notamment ceux liés aux réseaux de haute et moyenne tension.

🟢 À LIRE AUSSI : Coopération Algérie-Italie : Rome approuve un accord de défense à durée illimitée

Impact géopolitique : le Mozambique et l’expansion régionale

L’impact de ce projet dépasse largement les frontières du Mozambique. Le ministre algérien a souligné que cette future centrale permettra non seulement de sécuriser l’approvisionnement énergétique du Mozambique, mais aussi de propulser le pays au rang d’exportateur d’électricité vers six nations africaines voisines. Face à cet enjeu géopolitique et économique, Mourad Adjjal a insisté sur la nécessité de concrétiser et de livrer ce projet dans les plus brefs délais.

De leur côté, les membres de la délégation du Mozambique ont exprimé leur grand intérêt pour le développement de ce partenariat et leur volonté de capitaliser sur l’expérience algérienne. Ils ont affirmé que ce projet constituera un levier fondamental pour soutenir le développement économique de leur pays ainsi que l’intégration énergétique de toute la région.

🟢 À LIRE AUSSI : Energie : La RA1K de Skikda hisse l’Algérie au 2e rang des géants du raffinage en Afrique

Hydrocarbures : Sonatrach signe un accord stratégique avec l’omanais « Petrogas » à Mascate

Dans le sillage de cette dynamique de déploiement énergétique, le groupe Sonatrach a franchi une nouvelle étape internationale ce mercredi 20 mai 2026 en signant un protocole d’accord stratégique avec la compagnie omanaise Petrogas Exploration & Production. Cet accord vise à identifier et à développer des opportunités concrètes de coopération dans les domaines de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures en Algérie.

La cérémonie de signature, rehaussée par la présence du Président-Directeur Général du groupe Sonatrach, Noureddine Daoudi, s’est déroulée en marge du Salon d’Oman pour le pétrole et l’énergie (OPES 2026), qui s’est tenu à Mascate du 18 au 20 mai.

🟢 À LIRE AUSSI : Mégaprojet de 1 000 MW : L’Algérie accélère sur l’éolien avec 10 nouveaux sites à l’étude

Une alliance entre deux acteurs majeurs de l’énergie

Filiale du prestigieux groupe Mohammed Al Barwani, la compagnie Petrogas est un acteur reconnu à l’échelle internationale. En plus de ses activités d’exploration et d’exploitation à Oman, l’entreprise gère des opérations de production d’envergure dans plusieurs pays à travers le monde, notamment en Égypte, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et au Danemark.

Cette nouvelle alliance avec Sonatrach représente une avancée majeure pour le secteur énergétique national. Elle traduit une volonté commune des deux compagnies de mutualiser leurs expertises et de consolider leurs investissements dans le secteur clé du pétrole et du gaz, renforçant ainsi la position de l’Algérie comme une destination attractive pour les investisseurs énergétiques