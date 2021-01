L’Algérie une destination très prisée par les Français en 2020

Malgré la situation sanitaire, liée à la pandémie du Coronavirus, l’Algérie a gardé sa place dans le top-10 des destinations les plus prisées par les Français, selon Liligo.com.

Selon le comparateur de billets d’avion Liligo.com, malgré la pandémie du Coronavirus (Covid-19) qui a plongé le monde dans une crise sanitaire sans précédent, l’Algérie a pu préserver sa place dans le top 10 des destinations les plus prisées par les Français.

Devancée par Lisbonne, Porto, Marrakech, Tunis, Saint-Denis de la Réunion et Pointe-à-Pitre, Alger occupe la 7ᵉ place du classement de cette année. En effet, le prix moyen d’un billet d’avion aller-retour entre Paris et Alger était de 238 euros, soit 7% de réduction par rapport à la même période de l’année 2019. Il faut également souligner que sur le classement de l’année passée, Alger occupait fièrement la tête de liste devant, entre autres, Marrakech, New York, Lisbonne et Londres.

Les dix (10) destinations les plus populaires en 2020 :

Lisbonne (Portugal)

Porto (Portugal)

Marrakech (Maroc)

Tunis (Tunisie)

Saint-Denis de la Réunion (France)

Pointe-à-Pitre (France)

Alger (Algérie)

Fort de France

New-York (États-Unis)

Barcelone (Espagne)

Les dix (10) destinations les plus populaires en 2019 :