Un récent rapport de « Allianz Trade », leader mondial de l’assurance-crédit, classe l’Algérie parmi les économies les plus résilientes d’Afrique du Nord. Contrairement à d’autres pays de la région, l’Algérie a su éviter une vague de faillites d’entreprises grâce à des réformes économiques judicieuses et une gestion proactive des risques financiers.

L’étude d’Allianz Trade met en lumière le succès des réformes structurelles engagées par l’Algérie. Le pays a renforcé sa liquidité, limité sa dépendance aux fluctuations monétaires mondiales et mis en place des politiques qui ont permis de stabiliser son secteur privé face aux crises économiques internationales.

L’Algérie a adopté des stratégies financières proactives pour protéger ses entreprises des perturbations du marché. En optimisant la gestion des réserves financières et en instaurant une gouvernance économique plus rigoureuse, le pays a su éviter une explosion des faillites.

À l’inverse, le Maroc connaît une hausse alarmante des défaillances d’entreprises. Après une augmentation de +10% en 2024, les faillites devraient encore progresser de +7% en 2025, dépassant ainsi la moyenne mondiale prévue à +6%. Cette situation met en lumière la fragilité du modèle économique marocain, fortement dépendant de la conjoncture extérieure et des flux de capitaux internationaux.

Un climat d’investissement plus attractif

Grâce à ses réformes et à une politique économique axée sur la diversification de son économie, l’Algérie devient une destination de plus en plus prisée par les investisseurs étrangers. En renforçant la transparence dans ses transactions financières et en favorisant un environnement stable pour les entreprises, le pays sécurise ses atouts économiques et attire les capitaux internationaux.

Les secteurs de l’énergie, de l’industrie manufacturière et des nouvelles technologies bénéficient particulièrement de cette dynamique. L’Algérie mise également sur le développement des énergies renouvelables et de l’agro-industrie pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures et créer de nouvelles sources de croissance durable.

Un contraste frappant avec d’autres économies régionales

L’Algérie apparaît ainsi comme un acteur majeur dans la transformation économique de l’Afrique du Nord, en opposition avec d’autres économies de la région qui peinent à surmonter leurs difficultés financières.

Le Maroc, en particulier, voit sa situation se détériorer avec une explosion des faillites d’entreprises. Ce phénomène est exacerbé par des problèmes de liquidité et une dépendance excessive aux marchés extérieurs, rendant l’économie marocaine plus vulnérable aux chocs internationaux.

De son côté, l’Afrique du Sud connaît également des difficultés, avec une baisse des investissements et une croissance économique en ralentissement. À l’échelle mondiale, les faillites devraient encore augmenter en 2025 et 2026, notamment en Amérique du Nord (+9%), en Asie (+5%) et en Europe occidentale (+3%).

L’Algérie, une économie en pleine transformation

Le rapport d’Allianz Research met en avant une redistribution des équilibres économiques mondiaux, où certains pays émergents comme l’Algérie se démarquent par leur capacité à résister aux crises et à préserver la solidité de leur secteur privé.

Grâce à ses politiques économiques visionnaires, l’Algérie est en passe de devenir un pôle d’investissement stratégique en Afrique du Nord. Son approche proactive en matière de gouvernance économique et sa capacité à anticiper les risques financiers font d’elle un modèle de stabilité dans un contexte économique mondial incertain.

Alors que d’autres économies subissent de plein fouet les effets des crises financières, l’Algérie démontre qu’une gestion prudente et des réformes bien ciblées peuvent garantir une croissance économique soutenue et durable.