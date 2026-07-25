L’Algérie toujours sous un dôme de chaleur : les BMS restent en vigueur dans plusieurs wilayas ce 25 juillet

La fournaise ne lâche pas l’Algérie. Ce samedi 25 juillet, l’Office national de la météorologie (ONM) maintient ses bulletins météorologiques spéciaux (BMS) de niveau 2, avec un niveau de vigilance orange sur une grande partie du territoire national. La chaleur pourrait atteindre ou dépasser les 49 °C sous abri, un seuil qui place plusieurs régions parmi les zones les plus torrides du globe.

Le premier BMS annonce des températures évaluées à 44-45 °C en moyenne, avec des pointes locales grimpant jusqu’à 46 à 47 °C dans les wilayas de Blida, Médéa, Djelfa, Bouira, M’Sila, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Souk Ahras, Guelma, Khenchela, Batna, Oum El Bouaghi et Tébessa. Les minimales nocturnes, comprises entre 28 et 34 °C, n’offrent aucun vrai répit.

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Alerte canicule en Algérie : quelles sont les autres wilayas concernées ?

Même le bord de mer n’échappe pas à cette vague de chaleur. Sur le littoral nord-est, les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf demeurent en vigilance orange, avec des températures oscillant entre 40 et 44 °C et des pointes locales de 45 à 46 °C dans leurs arrière-pays. La chaleur nocturne y reste particulièrement lourde, les minimales se maintenant entre 28 et 34 °C ce samedi 25 juillet.

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En outre, les wilayas de Biskra, Ouled Djellal, El Meghaier, Touggourt, El Oued et Ouargla sont confrontées à une chaleur d’une brutalité rare, avec des maximales pouvant atteindre ou franchir le cap des 49 °C sous abri. Les températures nocturnes y restent comprises entre 32 et 36 °C. Cet épisode de chaleur intense devrait se maintenir encore ce samedi 25 juillet selon les services météorologiques.

Cette situation s’inscrit dans une séquence caniculaire qui dure depuis plusieurs semaines. Dès le 15 juillet, la vigilance rouge avait été déclenchée dans plusieurs wilayas du nord-est, avec des pics frôlant les 48 °C à Béjaïa et Jijel. Le 21 juillet, l’ONM avait déjà prolongé ses alertes jusqu’au vendredi 24 juillet, confirmant la persistance exceptionnelle de cet anticyclone.

Un « dôme de chaleur » à l’origine de cet épisode caniculaire record

Dans une déclaration à l’APS, le météorologue Boualem Sayeh avait expliqué qu’un puissant « dôme de chaleur » avait généré cette vague de chaleur, un vaste anticyclone bloquant les masses d’air au-dessus du Nord du pays et de la région des Oasis. Ce système empêche toute circulation atmosphérique rafraîchissante. Une amélioration progressive est à prévoir à partir du 26 juillet, avec l’arrivée de courants de nord-ouest qui devraient faire reculer les températures vers des valeurs plus proches des normales saisonnières.

Face à cette situation, les autorités rappellent quelques réflexes essentiels. Éviter toute sortie entre 11h et 16h, s’hydrater abondamment sans attendre la soif, et surveiller de près les personnes vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques. En cas d’urgence, le numéro vert 1021 ou le 14 permet de joindre rapidement les secours.

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