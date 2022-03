L’Algérie tombe face au Cameroun : la grande désillusion

En Algérie, c’est la grande désillusion. La sélection nationale ne disputera pas la prochaine coupe du monde Qatar-2022 après avoir perdu le match retour des barrages face au Cameroun sur le score de deux buts à un.

Dés le coup d’envoi de la rencontre, les Algériens vont exercer une forte pression sur les bois Camerounais. Ils se procurent quelques occasions franches, mais en vain. Pendant que leur pression se poursuit, les Lions parviennent à ouvrir le score, signé Choup-Moting 22’. Un but qui ne reflète absolument pas la physionomie du match.

Le but des Camerounais fera réagir les Verts. Ils vont relancer leurs assauts afin de remettre les pendules à l’heure et reprendre ainsi l’avantage au score (De la double-confrontation), mais leurs tentatives sont restées vaines. Les attaquants se sont montré très précipités, citant notamment le face-à-face de Belaïli 29’.

Il faut dire que l’arbitre Gassama est pointé du doigt lors de la première période de la rencontre pour avoir refusé d’utiliser la VAR dans deux actions où les Algériens ont réclamé des pénaltys.

En dominant de bout en bout les débats cette première mi-temps, les Algériens ne parviennent finalement pas à désaxer la défense Camerounaise qui a bien tenu le coup. C’est donc sur score d’un but à zéro en faveur des Lions Indomptables que l’arbitre Gassama renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.

L’attaque Algérienne maladroite

Après la pause citron, les Fennecs sont rentrés plus motivés et déterminés afin de marquer le but libérateur, mais toujours sans pouvoir trouver la faille.

On jouait la 68′, les camerounais ont failli doubler la mise en se procurant une action dangereuse, mais M’bolhi est bien placé pour sauver les meubles à deux reprises.

Les protégés de Djamel Belmadi poursuivent leur pression. Ils se sont procurés quelques occasions franches, mais sans parvenir à les concrétiser. Les attaquants se sont montrés, faut-il le dire, très maladroits, due au manque de concentration. Le score est toujours un but à zéro en faveur du Cameroun et le restera jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre Gassama. En égalité au score, les deux sélections iront aux prolongations de 30 minutes à deux mi-temps, soit 15 minutes pour chacune, pour se départager.

Les Verts abordent les prolongations avec une grande détermination. Après avoir poursuit leur pression sur les bois adverses, Slimani débloque la situation sur une jolie tête à la suite d’un centre bien botté de Touba. Mais le but n’a pas été finalement validé. L’arbitre Gassama constate une touche de main de la part de l’attaquant Algérien après avoir utilisé la VAR.

Côté Camerounais, pas de riposte. Les visiteurs se contentent de défendre et d’axer sur les contre-attaques. La première mi-temps des prolongations s’achève sur le même score.

Les efforts de la sélection Algérienne seront enfin récompensés. Sur un corner bien botté de Ghezzal, Touba débloque la situation sur une jolie tête 118’.

Mais les Camerounais réussiront à reprendre l’avantage au score dans les dernières instances du match, signé Toko-Ekambi 120+4’.

La sélection Algérienne n’ira pas au Qatar, à la grande déception de tout le peuple, notamment ceux qui ont fait un déplacement en masse au stade Mustapha Tchaker.