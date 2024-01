L’Algérie surpasse le Nigeria et devient 1er exportateur de GNL en Afrique

L’Algérie a récemment surpassé le Nigeria en devenant le premier exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) sur le continent africain, selon un rapport récent de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP). Ces résultats exceptionnels positionnent l’Algérie en tant que leader incontesté dans le domaine de l’exportation de GNL en Afrique, avec des performances remarquables enregistrées tout au long de l’année 2023.

En effet, durant l’année 2023, l’Algérie a non seulement consolidé sa position de premier exportateur africain de GNL, mais elle a également affiché le taux de croissance le plus élevé au sein du monde arabe dans ce secteur. Ces performances impressionnantes confirment sans aucun doute la réputation de l’Algérie en tant que « fournisseur fiable » de GNL.

L’OPAEP, dans son rapport, a souligné l’évolution trimestrielle positive du GNL et de l’hydrogène en 2023, mettant en évidence la croissance exceptionnelle des exportations algériennes par rapport à l’année précédente.

Donc, selon les données du rapport, l’Algérie a exporté un total de 13 millions de tonnes de GNL en 2023, comparé à 10,2 millions de tonnes en 2022. Ce taux de croissance annuel de 26,1% constitue le plus élevé au sein du monde arabe, dépassant largement les performances de l’année 2022. Il est important de noter que ce chiffre marque le niveau le plus élevé d’exportation depuis 2010.

A LIRE AUSSI : Exportations de GNL : l’Algérie en passe de devenir un leader mondial en 2024

Ces exportations massives ont permis à l’Algérie de retrouver la première place en Afrique, surclassant ainsi le Nigéria qui détenait cette position depuis plus d’une décennie.

La Turquie, principal importateur du GNL algérien

En outre, le rapport de l’OPAEP met également en lumière les principaux importateurs du GNL algérien. La Turquie se positionne en tête de liste, ayant importé plus de 4,3 millions de tonnes de GNL algérien. Ce chiffre dépasse les engagements convenus entre les deux pays, fixés à 3,2 millions de tonnes par an, démontrant la confiance continue de la Turquie en tant que partenaire commercial fiable pour l’Algérie.

La France occupe la deuxième place sur la liste des importateurs, avec 3,2 millions de tonnes, suivie de l’Italie en troisième place avec 1,8 million de tonnes. L’Espagne se classe quatrième avec un total de 1,4 million de tonnes, tandis que la Chine complète la liste avec 0,4 million de tonnes.

A LIRE AUSSI : Gaz naturel liquéfié : l’Algérie augmentera significativement sa production en 2024

Le rapport souligne que l’Algérie entretient des relations stratégiques avec ses partenaires européens depuis des décennies. Sa crédibilité en tant que fournisseur de GNL et de gaz par pipeline repose sur ses solides infrastructures d’exportation, notamment les stations de liquéfaction à Skikda et Arzew (Oran) ainsi que les pipelines la reliant aux marchés européens tels que l’Italie et l’Espagne.

Pour conclure, les performances exceptionnelles de l’Algérie dans le secteur de l’exportation de GNL en 2023 renforcent sa position de leader en Afrique. La confiance continue des partenaires internationaux, en particulier la Turquie et les pays européens, atteste de la fiabilité de l’Algérie en tant que fournisseur majeur de GNL sur la scène mondiale. Ces résultats positifs ouvrent la voie à une croissance continue et à des opportunités renforcées dans le secteur énergétique pour l’Algérie.