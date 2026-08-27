L’Algérie suffoque sous la chaleur : l’ONM place 37 wilayas en vigilance orange ce jeudi

La chaleur ne relâche pas son emprise sur l’Algérie. Pour ce jeudi, l’Office national de la météorologie (ONM) maintient une vigilance de niveau 2 face à une nouvelle journée marquée par des températures extrêmes dans plusieurs régions du pays. Le mercure pourra grimper jusqu’à 49 °C dans le Sud-Est, tandis que de fortes rafales de vent toucheront également une partie du territoire.

Dans son bulletin météorologique spécial (BMS), l’ONM signale ainsi une chaleur intense qui se prolonge dans plusieurs wilayas et des vents forts attendus durant la journée de jeudi. Les deux alertes concernent de nombreuses régions et appellent à une vigilance particulière face aux conditions annoncées.

Météo en Algérie : 48 °C attendus dans plusieurs wilayas du Nord et de l’Est

La première alerte de niveau 2 concerne plusieurs wilayas où les températures maximales devraient atteindre des niveaux particulièrement élevés. Dans certaines zones, le thermomètre pourrait afficher jusqu’à 48 °C.

L’ONM prévoit ainsi des températures comprises entre 44 et 46 °C à Aïn Defla, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, Guelma et El Tarf, avec des pointes pouvant atteindre 47 à 48 °C. Cette vigilance reste valable jusqu’à vendredi.

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La chaleur concernera également Médéa, Bouira, Bordj Bou Arreridj, M’Sila, Sétif, Mila, Constantine, Souk Ahras et Batna. Dans ces wilayas, les maximales devraient se situer entre 43 et 45 °C. L’alerte se prolonge également jusqu’à vendredi.

Météo en Algérie : le Sud-Est pourrait atteindre 49 °C

Le pic de chaleur annoncé par l’ONM se situera dans le Sud-Est du pays. Une vigilance de niveau 2 concerne Biskra, Ouled Djellal, El M’Ghair et El Oued.

Les températures maximales devraient atteindre entre 48 et 49 °C dans ces wilayas. Le BMS reste valable jusqu’à vendredi pour cette zone.

Cette nouvelle hausse des températures s’ajoute donc à une situation déjà marquée par une forte chaleur dans plusieurs régions du pays, avec des écarts importants selon les zones concernées.

Fortes rafales de vent : 23 wilayas concernées ce jeudi

La chaleur n’est pas le seul phénomène signalé par l’ONM. Un second BMS, également placé en vigilance de niveau 2, annonce de fortes rafales de vent dans plusieurs régions.

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L’alerte concerne notamment :

Béchar

Naâma

Saïda

Laghouat

El Bayadh

Djelfa

Tlemcen

Sidi Bel Abbès

Tissemsilt

Médéa

Batna

Bouira

Bordj Bou Arreridj

Sétif

Tiaret

Ghardaïa

Timimoun

In Salah

Béni Abbès

El Meniaa

Ouargla

Biskra

Ouled Djellal

Selon le bulletin, cette seconde vigilance s’étend de 7h à 21h ce jeudi.

Les conditions météorologiques annoncées seront donc contrastées selon les régions : certaines wilayas devront composer avec des températures pouvant approcher les 50 °C, tandis que d’autres connaîtront également un épisode de vents forts au cours de la journée.

Une vigilance maintenue jusqu’à vendredi pour la chaleur

Pour les zones concernées par l’alerte aux fortes chaleurs, l’ONM prévoit une prolongation du phénomène jusqu’à vendredi. Le Sud-Est reste la région où les températures maximales devraient atteindre les valeurs les plus élevées, avec 48 à 49 °C attendus à Biskra, Ouled Djellal, El M’Ghair et El Oued.

La journée de jeudi sera ainsi marquée par la coexistence de deux phénomènes météorologiques surveillés par l’ONM, une chaleur intense dans plusieurs régions et des vents forts dans 23 wilayas.

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