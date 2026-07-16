L’Algérie sous le choc : ce que l’on sait de l’incendie qui a fait 11 morts dans un orphelinat à Alger

Un violent incendie a endeuillé l’Établissement de l’enfance assistée de Mohammadia, dans la banlieue est d’Alger, aux premières heures de ce jeudi 16 juillet.

Alors que les secours poursuivent leurs opérations sur place, le dernier bilan provisoire fait état de 11 morts et 19 blessés, un drame qui a suscité une réaction immédiate des plus hautes autorités.

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, s’est rendu au chevet des victimes hospitalisées, tandis qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du sinistre.

Incendie à l’orphelinat de Mohammadia : 11 morts, 19 blessés et des opérations toujours en cours

L’incendie s’est déclaré vers 3 h 30 à l’Établissement de l’enfance assistée de Mohammadia. Les équipes de la Protection civile sont rapidement intervenues pour tenter de circonscrire les flammes et secourir les occupants.

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Selon le dernier bilan provisoire communiqué par la Protection civile, le sinistre a causé 11 décès, et 19 blessés, dont 10 souffrant de brûlures à différents degrés, 2 présentant des difficultés respiratoires et 7 en état de choc psychologique.

Les secours ont également réussi à évacuer cinq personnes à besoins spécifiques vers un lieu sûr.

Les opérations d’extinction et de reconnaissance se poursuivent toujours sur les lieux, ce qui signifie que ce bilan reste provisoire.

Une importante mobilisation de la Protection civile face à l’incendie de Mohammadia

Pour faire face à l’ampleur du sinistre, la Protection civile a engagé un dispositif conséquent. Les moyens mobilisés comprennent :

10 camions anti-incendie ;

16 ambulances ;

Une équipe spécialisée dans les interventions en zones difficiles d’accès (GRIMP) ;

Deux camions équipés d’échelles mécaniques ;

Un renfort de l’Unité nationale de formation et d’intervention.

Cette mobilisation visait à maîtriser rapidement le feu, prendre en charge les victimes et sécuriser les lieux.

Le Premier ministre présente les condoléances du président Tebboune aux familles des victimes

Quelques heures après le drame, le Premier ministre Sifi Ghrieb s’est déplacé à l’hôpital des Grands Brûlés de Zéralda puis au CHU Mustapha Pacha afin de s’enquérir de l’état de santé des blessés.

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Il était accompagné du ministre de l’Intérieur, du ministre de la Santé, du ministre de la Justice ainsi que de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Sifi Ghrieb a présenté ses condoléances aux familles endeuillées.

« Au nom du président de la République, je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes, priant Dieu Tout-Puissant de les accueillir en Son vaste paradis », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également indiqué que des instructions avaient été données afin d’assurer une prise en charge médicale optimale des blessés.

Établissement de l’enfance assistée Mohammadia : une enquête ouverte pour déterminer les causes de l’incendie

Les circonstances ayant provoqué l’incendie restent inconnues à ce stade.

Le chargé de communication de la Direction générale de la Protection civile, Karim Ben Fahssi, a annoncé qu’une enquête approfondie avait été ouverte afin d’identifier l’origine du sinistre et d’établir l’ensemble de ses circonstances.

Selon lui, les investigations se déroulent en parallèle des opérations toujours en cours sur le site.

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Pour l’heure, les autorités n’ont communiqué aucune hypothèse officielle sur les causes de cet incendie.

Ce drame survient alors que l’Algérie connaît depuis plusieurs jours un épisode de fortes chaleurs, marqué par de nombreux départs de feu à travers plusieurs wilayas. Aucun lien n’a toutefois été établi, à ce stade, entre cette situation météorologique et l’incendie de Mohammadia.