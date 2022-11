L’Algérie soumet une demande officielle d’adhésion aux BRICS

Lors de la cérémonie d’ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis, qui s’est tenue au niveau du Palais des Nations au Club des Pins à Alger, ayant eu lieu les 24 et 25 septembre 2022, le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, avait évoqué le groupe des BRICS.

En effet, le chef de l’Etat avait affirmé que l’économie algérienne commence à se redresser, ajoutant aussi que l’objectif « est de développer notre revenu national d’une manière qui nous permette d’entrer dans le groupe des BRICS. » En outre, selon le chef de l’Etat « l’adhésion à ce groupe mettrait l’Algérie, pays pionnier du non-alignement, à l’abri des tiraillements entre les deux pôles. »

L’Algérie a soumis une demande officielle pour rejoindre l’organisation des BRICS, étant une entité économique qui se compose de 5 pays le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Et c’est l’envoyée spéciale chargée des grands partenariats internationaux au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Leila Zerrouki, qui a déclaré au Forum de la Radio nationale, que « l’Algérie a déposé une candidature officielle pour rejoindre le groupe BRICS ».

De plus, la même intervenante a expliqué que l’Algérie a eu l’opportunité de participer au dernier sommet des BRICS, ce sommet s’étant tenu en Chine, fin juin dernier, sous la présidence de Pékin, en visioconférence.

2 pays membre des BRICS favorables à l’adhésion de l’Algérie

Début septembre de l’année en cours, l’ambassadeur de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, avait déclaré que Moscou ne s’opposait pas à la volonté de l’Algérie de rejoindre le groupe des BRICS. Ce dernier a déclaré lors d’une conférence de presse au siège de l’ambassade de Russie en Algérie que « La Russie n’a aucune objection au désir de l’Algérie de rejoindre le groupe BRICS, et le président Tebboune a écrit au président Poutine à ce sujet ».

Le 25 septembre 2022, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, avait déclaré à New York (Etats-Unis), que la Chine accueille favorablement l’adhésion de l’Algérie à la famille des BRICS. avait souligné que l’Algérie est un « grand pays en développement » et un « représentant des économies émergentes ».

A l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, en marge de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le ministre chinois des Affaires étrangères avait déclaré que « La Chine soutient l’Algérie dans son rôle de président tournant de la Ligue arabe et dans la bonne tenue du Sommet arabe et accueille favorablement son adhésion la famille des BRICS ».