L’Algérie (Sonatrach) du gaz GNL vers la Chine

La compagnie pétrolière et gazière publique algérienne, Sonatrach, a signé un contrat avec une entreprise chinoise pour exporter du gaz naturel liquéfié à Pékin, dans le cadre de ses efforts pour se développer sur les marchés étrangers.

Selon le contrat signé par Sonatrach et la société chinoise Wan Hua Chemical, l’Algérie exportera régulièrement du gaz naturel liquéfié vers le marché asiatique, permettant ainsi d’insérer la référence de prix du gaz naturel algérien sur le plus grand marché régional du monde.

Les deux sociétés ont annoncé leur désir d’établir une relation commerciale durable et fructueuse dans le domaine du gaz naturel liquéfié, en particulier dans l’industrie pétrochimique, selon une plateforme spécialisée en énergie.

L’Algérie cherche à augmenter ses exportations de gaz naturel liquéfié, tant pour les marchés asiatiques qu’arabes. En juin dernier, elle a annoncé étudier la possibilité de fournir la Jordanie en pétrole brut et en gaz naturel liquéfié.

Vers l’exportation également vers la Jordanie

Le ministère de l’Énergie et des Mines avait alors déclaré, en même temps que la réception du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Approvisionnement de Jordanie, Youssef Al-Shamali, que le gouvernement étudiait la contribution à la distribution et au stockage de produits pétroliers en Jordanie.

Les deux parties avaient convenu, à l’époque, d’un programme et de la nomination d’un groupe de travail pour étudier la possibilité de fournir la Jordanie en pétrole brut et en gaz naturel liquéfié, selon des informations obtenues par une plateforme spécialisée en énergie.

A LIRE AUSSI : L’Algérie se hisse de nouveau au 1er rang des fournisseurs de gaz de l’Espagne

Le pays d’Afrique du Nord a cherché à exploiter ce type de carburant pour une utilisation locale, en commençant par la conversion des voitures au gaz naturel liquéfié depuis septembre 2021, afin de réduire la facture des produits pétroliers importés.

L’Agence nationale de promotion de l’énergie et de la rationalisation de sa consommation a lancé un programme de conversion de 150 000 voitures au gaz naturel liquéfié, comprenant 50 000 taxis et 100 000 voitures privées, selon une plateforme spécialisée en énergie.

Il convient de noter que l’Algérie cherche à réaliser une forte présence de ses produits sur les marchés mondiaux, et le contrat actuel ouvre la voie à l’expansion sur les marchés asiatiques, en particulier en ce qui concerne les carburants propres