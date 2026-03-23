L’Algérie s’offre un palais historique à San Francisco pour 10 millions de dollars

L’État algérien vient de finaliser l’acquisition du célèbre « Coxhead Mansion », une demeure emblématique située dans les quartiers huppés de Californie. Ce joyau architectural devrait devenir le siège permanent du nouveau consulat général d’Algérie sur la côte ouest-américaine.

C’est l’aboutissement d’un processus de négociation qui aura duré plus de deux ans. Selon des informations rapportées par le quotidien San Francisco Chronicle, le gouvernement algérien a fait l’acquisition de l’une des propriétés les plus prestigieuses de San Francisco pour un montant avoisinant les 10 millions de dollars.

Plus de 120 ans d’histoire : découvrez le manoir Coxhead, nouvelle vitrine de l’Algérie

Connu sous le nom de Palais Coxhead ou Herbst Manor (en hommage à ses anciens propriétaires Adrian et Lee Herbst Gruhn), cet édifice est situé dans le quartier très sélect de Pacific Heights. Véritable emblème architectural de la ville, le manoir a été construit il y a plus de 127 ans par le célèbre architecte Ernest Coxhead.

Sa propriétaire d’origine, la riche collectionneuse d’art Sarah Spooner, avait réuni plusieurs lots de terrain et engagé l’architecte pour créer cette demeure opulente.

S’étendant sur une superficie de plus de 760 mètres carrés, la demeure se distingue par son design classique raffiné et sa vue panoramique imprenable sur la baie. Initialement mis sur le marché fin 2023 pour un prix avoisinant les 15 millions de dollars, le bien a subi plusieurs baisses de prix successives avant que l’Algérie ne conclue la transaction sous la barre des 10 millions.

Une affaire immobilière notable quand on sait que dans ce quartier, les prix dépassent souvent les 21 500 dollars par mètre carré.

Ce que change le nouveau consulat pour les Algériens de l’Ouest américain

L’usage futur du bâtiment ne fait guère de doute : il est destiné à abriter le siège permanent du Consulat général d’Algérie. Cette acquisition intervient peu de temps après l’ouverture d’une représentation consulaire temporaire dans la ville, en attendant le choix d’un site définitif.

Une fois officiellement investi, le bâtiment bénéficiera du statut d’immunité souveraine propre aux installations diplomatiques.

Pourquoi San Francisco ?

Cette opération immobilière s’inscrit dans une stratégie diplomatique plus large visant à renforcer la présence algérienne aux États-Unis. En ciblant la Californie, cœur mondial de la technologie et de l’innovation, l’Algérie entend :