L’Algérie s’offre les premiers avions américains Cessna SkyCourier livrés en Afrique

En marge du Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris, l’Algérie a posé un jalon important dans la modernisation de ses infrastructures sanitaires et aériennes. Tassili Travail Aérien (TTA), filiale de Sonatrach, a signé un contrat d’acquisition de deux avions Cessna SkyCourier auprès de l’américain Textron Aviation Inc. Une première pour le continent africain, ces appareils étant spécialement configurés pour les missions d’évacuation sanitaire.

Plus qu’une simple acquisition, ce partenariat inédit entre l’Algérie et un géant de l’aéronautique américaine marque le début d’un tournant stratégique dans la gestion des urgences médicales. Derrière l’annonce technique se cache la volonté de rendre les évacuations sanitaires plus efficaces pour sauver des vies dans les situations où chaque minute compte.

Deux avions Cessna SkyCourier pour la médecine d’urgence : l’Algérie signe une première africaine au Salon du Bourget

Conçus pour être robustes et polyvalents, les Cessna SkyCourier retenus par l’Algérie sont dotés de systèmes de pointe. Notamment le dispositif Lifeport PLUS Powered Medevac. Grâce à ce système, il sera possible de convertir l’appareil en mode médicalisé en un temps record. Permettant ainsi une grande réactivité face aux situations critiques.

Ces appareils turbopropulsés, bimoteurs, sont également capables de se poser sur des pistes courtes, non aménagées ou accidentées. Un atout de taille pour un pays dont une partie du territoire demeure difficile d’accès.

De plus, leur capacité de charge importante, alliée à un rayon d’action de près de 1 700 kilomètres, ouvre des nouvelles perspectives pour les interventions rapides dans les zones montagneuses, sahariennes ou enclavées.

La flotte sera basée à Alger et Hassi Messaoud, deux points névralgiques du réseau sanitaire et énergétique national.

Une commande historique dans une stratégie étatique bien plus large : livraison prévue pour 2026

Mais cette acquisition n’est pas qu’une prouesse technique ou un achat d’équipement. Elle s’inscrit dans une vision plus globale portée par l’État algérien. Qui vise à renforcer l’infrastructure sanitaire du pays à travers des solutions modernes et adaptées aux réalités locales.

Dans un contexte où les catastrophes naturelles, les épidémies et les accidents graves exigent des réponses rapides et coordonnées, l’intégration de ces avions à la flotte de TTA vise à combler un vide logistique longtemps décrié.

Cette commande répond aussi aux priorités fixées par les plus hautes autorités du pays. Qui souhaitent dynamiser les services publics et améliorer l’accès équitable aux soins sur l’ensemble du territoire.

Selon Textron Aviation, il s’agit de la toute première commande sur le continent africain d’un SkyCourier configuré pour des missions médicales. Un contrat qualifié de « stratégique » pour l’Algérie. Qui veut se positionner à la fois comme un acteur moderne de l’aviation civile spécialisée et comme un modèle régional en matière de gestion des urgences.

Un repositionnement du secteur aérien algérien dans son ensemble

Tandis que TTA poursuit ses missions spécialisées au service des secteurs pétroliers et sanitaires, sa compagnie sœur Tassili Airlines se recentre sur les lignes domestiques. Conformément aux directives du président Abdelmadjid Tebboune.

Ainsi, en introduisant des avions SkyCourier, elle participe à une refonte globale du modèle algérien en matière de transport. Au croisement des enjeux industriels, sanitaires et territoriaux.

En collaborant avec un constructeur aussi reconnu que Textron Aviation. Qui équipe des missions critiques dans plus de 170 pays, l’Algérie renforce aussi sa présence dans les circuits internationaux de l’aéronautique. Tout en s’ouvrant à des innovations jusque-là réservées aux grandes puissances.

Les deux avions devraient être livrés courant 2026. Cette échéance laisse le temps à TTA de former les équipages, structurer les protocoles médicaux et préparer les infrastructures logistiques nécessaires.

En somme, l’Algérie devient le tout premier pays africain à miser sur ce modèle d’avion médicalisé à haute capacité.