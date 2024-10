L’Algérie s’impose sur le marché africain : + 7M de plaques de plâtre exportées en 2024

Le fabricant algérien de plaques de plâtre, Knauf Algérie, basé à Benfreha dans la wilaya d’Oran, a annoncé un succès remarquable à l’export. Depuis le début de l’année 2024, l’entreprise a exporté pas moins de 7 millions d’unités de plaques de plâtre vers plusieurs pays africains.

Dans une déclaration à la presse en marge de la 21e édition du Salon international du foncier, de la construction, de l’habitat, des travaux publics et de la céramique « Batiwest 2024 », Djalal Houari, responsable commercial de la région ouest de l’usine, a confirmé que ces exportations ont principalement concerné la Mauritanie, la Libye et la République centrafricaine.

Ces expéditions ont été réalisées depuis le port d’Arzew et par voie terrestre, grâce au soutien de l’État pour encourager les exportations hors hydrocarbures.

Houari a également souligné l’ambition de l’entreprise de poursuivre sur cette lancée en exportant d’autres lots de plaques de plâtre et d’accessoires vers d’autres marchés africains. Il a rappelé que Knauf Algérie produit annuellement plus de 35 millions de plaques de plâtre, 600.000 tonnes de plâtre et des panneaux métalliques utilisés dans la construction.

Knauf Algérie : Des chiffres clés qui témoignent d’une croissance fulgurante

Ce succès de Knauf Algérie témoigne de la vitalité du secteur du bâtiment en Algérie et de son potentiel à l’export. En diversifiant ses activités et en s’ouvrant à de nouveaux marchés, l’entreprise contribue non seulement à renforcer l’économie nationale, mais aussi à répondre à une demande croissante en Afrique pour des matériaux de construction de qualité.

Parallèlement à ces exportations, Knauf Algérie a marqué cette année une nouvelle étape dans son développement en lançant deux produits innovants, jusqu’alors importés : la plaque Guardex, un matériau hautement isolant, et l’enduit Filler-Pro, développé en interne pour répondre aux besoins spécifiques du marché local.

Cette démarche témoigne de la volonté de l’entreprise de se positionner comme un acteur incontournable de l’innovation dans le secteur du bâtiment en Algérie.

Avec des perspectives économiques prometteuses en Afrique, Knauf Algérie est bien positionnée pour continuer à se développer et à renforcer sa présence sur le continent. L’entreprise pourrait également envisager de nouer des partenariats avec d’autres acteurs locaux pour accélérer son expansion.

En conclusion, les exportations de plaques de plâtre de Knauf Algérie vers l’Afrique constituent une excellente nouvelle pour l’économie algérienne. Ce succès ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour l’industrie du bâtiment algérienne et confirme le dynamisme de ce secteur.