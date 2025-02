L’Algérie s’impose face au Maroc et décroche la vice-présidence de la Commission de l’UA

Selma Malika Haddadi, ambassadrice de l’Algérie en Éthiopie et représentante permanente auprès de l’Union africaine (UA), a remporté le poste de vice-présidente de la Commission de l’Union africaine, devançant ainsi la candidate marocaine.

Avec un total de 33 voix, Selma Malika Haddadi succède à Monique Nsanzabaganwa du Rwanda, dont le mandat vient de prendre fin.

Le 17 décembre 2024, le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a officiellement lancé sa campagne électorale depuis la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.

Selma Malika Haddadi est une diplomate chevronnée, cumulant plus de deux décennies d’expérience au service de la paix et de l’unité du continent. Sa riche carrière professionnelle, ses compétences en leadership, sa vision stratégique et sa compréhension des enjeux continentaux et internationaux font d’elle une figure emblématique des aspirations de l’Afrique en matière de paix, d’unité et de développement durable.

Qui est Selma Malika Haddadi, le visage de l’Algérie à la vice-présidence de l’UA ?

Tout au long de sa carrière, elle a démontré d’excellentes capacités de négociation avec les États membres, les organisations et les partenaires régionaux et internationaux.

Malika Haddadi s’est distinguée par son expertise dans la gestion de missions diplomatiques complexes, représentant avec brio l’Algérie et l’Afrique dans des négociations et des processus de prise de décision de haute importance.

Avant cette élection, elle a occupé plusieurs postes clés, notamment celui de directrice générale Afrique au ministère des Affaires étrangères d’Algérie de mars 2023 à avril 2024. Elle a également été ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire au Kenya et au Soudan du Sud entre 2019 et 2023.

De 2015 à 2019, elle a servi comme ministre conseillère et cheffe de mission adjointe à l’ambassade d’Algérie en Éthiopie et auprès de l’UA.

Son expérience s’étend également à des responsabilités au sein des Nations unies, où elle a dirigé la section politique de la mission permanente de l’Algérie à Genève. Par ailleurs, elle a joué un rôle central dans la coordination des efforts algériens liés aux Objectifs de développement durable (ODD), notamment dans les domaines de la famille, de la santé, de la jeunesse et des droits des personnes vulnérables.

Sa nomination est perçue comme un pas de plus vers le renforcement de la position de l’Algérie sur la scène continentale et internationale, tout en reflétant la confiance que les États membres de l’UA placent en ses compétences et sa vision pour l’avenir du continent.

En remportant ce poste clé, l’Algérie envoie un message fort à ses voisins et à la communauté internationale : elle entend jouer un rôle central dans les affaires africaines.